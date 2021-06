Slack-berichten plannen om later te verzenden

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Weet u hoe u op de meeste e-mailplatforms een notitie kunt plannen om later te verzenden? Ooit gewenst dat je hetzelfde kon doen met Slack- berichten?

Welnu, Slack heeft een nieuwe Scheduled Send-functie aangekondigd die precies dat zal doen. Dit is handig voor degenen onder u die Slack gebruiken om te communiceren met collegas in verschillende tijdzones en instellingen. Bovendien hebben we allemaal dat moment om 23.00 uur meegemaakt toen we een idee hadden, maar iemand niet wilden storen door ze zo laat op Slack te pingen. Nu, met de mogelijkheid om berichten te plannen, kun je productiviteit behouden zonder hinderlijk te zijn door je chats te plannen om ze later te verzenden.

Scheduled Send doet precies wat de naam doet vermoeden: het laat Slack-gebruikers plannen om berichten op een later tijdstip en op een later tijdstip te verzenden. Het is beschikbaar in de desktop- en mobiele apps van Slack en bevat vooraf ingevulde opties (zoals morgenochtend om 8 uur plannen) of de mogelijkheid om een voorkeursdatum en -tijd in te stellen om een bericht te verzenden. Berichten kunnen ook tot 120 dagen van tevoren worden gepland. Gebruikers kunnen geplande berichten ook opnieuw plannen, bewerken of verwijderen voordat ze worden verzonden.

Gepland verzenden voegt een vervolgkeuzepijl toe aan de groene knop bericht verzenden in de desktop-app van Slack. U kunt erop klikken om toegang te krijgen tot een menu waarmee u een bericht kunt plannen om naar een kamer, direct bericht of groepsgesprek te sturen. Mobiele gebruikers hebben toegang tot een soortgelijk menu door lang op de verzendknop te drukken in de Slack-app op Android en iOS.

.Klik op de opstelknop Of open het gesprek waarnaar u uw bericht wilt sturen. Typ uw bericht in het berichtveld. Klik op het pijlpictogram rechts van het papiervliegtuigpictogram. Kies een datum en tijd uit de lijst of selecteer Aangepaste tijd om uw eigen tijd in te stellen.

Tik op het tabblad Start op de knop Opstellen. Of open het gesprek waarnaar u uw bericht wilt sturen. Typ uw bericht in het berichtveld. Tik en houd het pictogram van het papieren vliegtuigje vast. Kies een datum en tijd uit de lijst of selecteer Aangepaste tijd om uw eigen tijd in te stellen.

Voordat een gepland bericht wordt verzonden, kunt u het bewerken, opnieuw plannen, annuleren en opslaan in concepten, verwijderen of verzenden.

Klik op Gepland bovenaan je linkerzijbalk om al je geplande berichten te zien. Plaats de muisaanwijzer op een bericht en selecteer een pictogram in de hoek om een actie uit te voeren.

Tik op het tabblad Start bovenaan op Gepland. Tik en houd een bericht vast en selecteer een pictogram in de lijst om een actie uit te voeren.

Bekijk de Help-hub van Slack voor meer informatie. Bovendien hebben we een uitgebreide gids over Slack die boordevol meer tips en trucs staat.

Geschreven door Maggie Tillman.