Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Als je Facebook en Instagram gebruikt, is de kans groot dat je al je vrienden hebt gezien die cartoon-selfies in Pixar-stijl delen. Dit is allemaal te danken aan een nieuwe virale app, genaamd Voila AI Artist, die minder dan vijf minuten nodig heeft om te downloaden en je eerste geanimeerde fotos te maken. Hier vindt u alles wat u moet weten over de app, inclusief hoe u deze moet gebruiken en of er alternatieven beschikbaar zijn.

Voila is een foto-editor-app voor iOS enAndroid . Hiermee kunt u een foto van een gezicht uploaden of een foto van een gezicht maken. Vervolgens, met behulp van een of andere vorm van kunstmatige intelligentie, verandert het de foto in iets dat lijkt op een stripfiguur. Technisch gezien heeft het vier manipulatiemodi: 3D-tekenfilm, Renaissance-schilderij, 2D-tekenfilms en karikaturen. De 3D-tekenfilmmodus is het populairst.

Nadat u een modus hebt gekozen en toegepast, kunt u kiezen uit drie verschillende beschikbare filters. Onder 3D-cartoon kunt u bijvoorbeeld kiezen tussen Royalty 3D, Baby 3D en Cartoon 3D. Een vierde Voila-optie combineert de drie filters met uw originele upload in een collageweergave. U kunt geen andere beeldbewerking uitvoeren, inclusief het aanpassen van de ogen, mond of haar, of spelen met kleur of contrast.

Als je Voila AI Artist wilt testen op fotos van beroemdheden, hoef je niet naar Google Zoeken te gaan. De app biedt een zoekopdracht naar beroemdheden, dus als je ooit wilde zien hoe Kim Kardashian West eruit zou zien als een Disney-prinses, dan kan dat nu.

Als je tevreden bent met je foto, kun je deze delen op Facebook, Instagram, WhatsApp en elders. U kunt het ook op uw apparaat opslaan.

Download Voila AI Artist voor iPhone ofAndroid . Start de app. Het zal om toestemming vragen om de filmrol van je telefoon te gebruiken. Kies uit de vier modi (tik op de pijl om te beginnen): 3D Cartoon (aanbevolen - het is de modus die viraal gaat)

Renaissance

2D tekenfilm

Karikatuur Kies een camera-optie: Camera (om een foto te maken)

Galerij (upload een foto)

Beroemdheid (zoek een beroemdheid) Maak een foto, upload een foto of zoek een foto om te gebruiken. Voila begint met het weergaveproces. Gratis gebruikers zullen op dit moment waarschijnlijk advertenties te zien krijgen. Het resultaat toont vier opties: Een samengesteld raster met de originele foto plus de drie gefilterde weergaven. U kunt vervolgens de foto selecteren en op de deelknop in de hoek klikken om deze op te slaan. Je kunt het ook met anderen delen via Voila, zoals Facebook of Instagram.

Voila AI Artist is gratis te gebruiken op iPhone en Android. Het zit echter vol met advertenties. Er is dus natuurlijk een premium advertentievrije optie. Houd er rekening mee dat u met de gratis versie na bijna elke upload van afbeeldingen lange advertenties op volledig scherm zult zien (meestal een of twee). De premiumlaag, Voila Pro, verwijdert niet alleen deze advertenties, maar ook het watermerk en versnelt zelfs het weergaveproces.

Op Android kost Voila Pro $ 2 per week, $ 4 per maand of $ 21 per jaar. Op iOS is het $ 3 per week, $ 6 per maand of $ 30 per jaar (vanaf juni 2021). Er is ook een gratis proefperiode van drie dagen met die optie.

We hebben de privacyverklaring gescand. Het moederbedrijf van de app belooft je fotos 24 tot 48 uur nadat de foto voor het laatst door de app is gebruikt, te verwijderen. Voila verzamelt persoonlijk identificeerbare informatie, zoals uw telefoon en uw online activiteit, om te delen met externe partners en adverteerders in uw land (inclusief adverteerders die uw activiteit op internet kunnen volgen).

De eigenaar van de app, WeImagine.AI, maakt uw persoonlijke gegevens ook bekend aan zijn zusterbedrijven, gelieerde ondernemingen en onderaannemers.

Er zijn cartoonsmakende apps beschikbaar, evenals filters in enkele van je meest favoriete sociale media-apps, waarmee je hetzelfde cartooneffect kunt bereiken. Snapchat biedt bijvoorbeeld een Cartoon 3D-stijllens , die AR gebruikt om je eruit te laten zien als een personage uit Disney of Pixar. Deze Lens ging vorig jaar zelfs viraal met TikTok- en Instagram-gebruikers.

Beste Android-apps 2021: de ultieme gids Door Maggie Tillman · 15 juni 2021

Geschreven door Maggie Tillman.