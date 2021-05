Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Online transcriptieservice Otter heeft Otter Assistant aangekondigd. Het is een nieuwe service die automatisch kan deelnemen aan een kalendergesprek met Zoom, notities kan maken en deze vervolgens met deelnemers kan delen.

De assistent-functie, die beschikbaar is voor zakelijke klanten van Otter.ai, werkt naadloos op de achtergrond en doet in principe alle administratieve taken voor u.

Het werkt met alle Zoom- vergaderingen, zelfs degenen die u niet host, en biedt alle deelnemers de mogelijkheid om de notities tijdens de vergadering te bekijken.

U kunt Otter koppelen aan uw Google- en Microsoft Outlook-kalenders om opnames te plannen. Bovendien geven de Otter-web-, iOS- of Android-apps toegang tot een aantal samenwerkingsfuncties, zodat meerdere gebruikers afbeeldingen kunnen markeren, delen en toevoegen aan transcripties.

Otter biedt een gratis online transcriptieservice, waarbij een vast aantal minuten aan transcripties gratis beschikbaar is als onderdeel van het Basic-lidmaatschap. Er is ook een Pro-lidmaatschap.

Met beide kunt u audio live transcriberen of door een vooraf opgenomen audiobestand te uploaden. Je krijgt drie gratis uploads per maand op Basic.

Otter Assistant is echter alleen beschikbaar in het Business-abonnement, geprijsd op $ 20 per maand. Daarvoor krijg je ook tweefactorauthenticatie en een aantal andere exclusieve functies.

Er is ook een Enterprise-plan voor grote organisaties.

Geschreven door Rik Henderson.