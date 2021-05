Hoe een groen scherm te maken met een andere video op TikTok

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - TikTok combineert twee van de meest populaire functies: duetten en groen scherm. Het resultaat is een nieuwe functie genaamd green screen duet. Verward? Geen zorgen - hier is alles wat u moet weten over de functie, inclusief hoe u een groen scherm duet op TikTok precies moet doen.

Met Green Screen Duet kun je een andere video van TikTok gebruiken als achtergrond in je video. Deze functie zal waarschijnlijk handig zijn voor mensen die al gebruik maken van TikToks "groene scherm" om afbeeldingen op de achtergrond van hun videos te plaatsen met zichzelf bovenop de voorgrond. Nu kunnen ze videos op de achtergrond plaatsen. Zoals bij alle duetten, krijgt de maker van de video met duetten in het bijschrift van de nieuwe video een link die verwijst naar het origineel.

Begin met het maken van een duetvideo in de TikTok-app. Hier is hoe dat te doen:

Zoek een video op TikTok die je wilt duetten. Tik op Delen. Bevindt zich aan de onderkant van het rechterzijpaneel. Tik op duet.

Verander vervolgens de lay-out van je duet in "groen scherm". Hier is hoe:

Tik in het scherm voor het maken van een duet op Layout. Bevindt zich in het rechter zijpaneel. Selecteer groen scherm. Leg jezelf nu op de voorgrond vast. U kunt de camera naar u toe of van u af kantelen.

Druk op de rode opnameknop.

Als je klaar bent met opnemen, ga je gang en deel je je groene schermduet. Volg deze stappen om te delen:

Tik op het rode vinkje in de benedenhoek. Voeg alle gewenste bewerkingen toe. U kunt filters, voice-overs, tekst, effecten, bijschriften enz. Toevoegen. Tik op Volgende om uw deelvoorkeuren toe te wijzen U kunt aangeven dat u videos moet bekijken, of iemand erop mag reageren, enz. Tik op Posten om het te delen.

Hier zijn enkele voorbeelden van hoe duetten op een groen scherm eruit zien en werken op TikTok:

