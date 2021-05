NHS-app om te werken als COVID-19-vaccinpaspoort

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het ministerie van Volksgezondheid en Sociale Zorg heeft bevestigd dat de NHS-app uw vaccinatiestatus voor COVID-19 kan laten zien en u kan bewijzen dat u een volledige kuur hebt gehad.

Vaccinpaspoorten zijn een soort politiek hete aardappel geweest, die de deur openzetten voor mogelijke discriminatie vanuit allerlei invalshoeken, met veel vragen over wie een vaccinpaspoort nodig heeft, waar en wanneer.

Hoe we op zijn minst enige informatie hebben over het mechanisme dat de Britse regering gaat gebruiken om u in staat te stellen aan te tonen dat u "de prik hebt gehad".

De NHS-app is beschikbaar voor Android- en iPhone-apparaten en dit is een aparte app voor de NHS-COVID19-app , die is ontworpen voor het traceren van contacten.

In plaats daarvan is de NHS-app een portaal voor digitale diensten via de NHS: het is gratis, dus als je een smartphone hebt, kun je er toegang toe krijgen, maar je vaccinatiestatus wordt pas weergegeven als je beide delen van hebt gehad. de vaccinatiekuur met het schema dat is ontworpen om te lopen vanaf 17 mei.

De primaire rol van de NHS-app is om uw app toegang te geven tot een aantal NHS-diensten: u kunt hiermee uw gezondheidsdossier bekijken, herhaalrecepten bestellen en medicatie of afspraken bijhouden, ervan uitgaande dat uw zorgverlener de app ook gebruikt.

Toegang krijgen tot de app is niet de meest eenvoudige. U moet het downloaden en installeren, maar dan moet u zich aanmelden met uw NHS-login. Je hebt misschien niet een van deze, maar als je je eerder hebt geregistreerd voor digitale services van NHS, heb je dat waarschijnlijk wel.

Nadat u zich heeft aangemeld, moet u uw telefoonnummer en vervolgens uw identiteit verifiëren. Hiervoor moet u een geaccepteerd identiteitsbewijs uploaden, zoals een afbeelding van een rijbewijs of paspoort, en een identiteitsverificatie doorlopen. Na voltooiing krijgt u toegang tot de app.

Dat is niet het einde van het proces, omdat uw huisartsenpraktijk toegang moet verlenen tot uw medische dossiers via de app - waarvoor u mogelijk de praktijk moet bellen (of op een verzoeklink in de app moet tikken zoals wij deden), voordat u krijgt toegang tot gevoelige informatie.

Het is de moeite waard erop te wijzen dat er tot nu toe niemand is die dit als een vorm van bewijs zal accepteren, maar we zijn misschien een beetje vroeg in de cyclus waarin we moeten voldoen aan de vereisten voor bewijs van vaccinatie.

Buiten de NHS-app heeft het Department of Health and Social Care bevestigd dat je een papieren exemplaar kunt aanvragen door 119 te bellen en dat naar je toe te laten sturen.

Verwacht wordt dat deze functionaliteit in de nabije toekomst zal worden uitgebreid naar alle Britse landen, hoewel dit in eerste instantie is bevestigd voor Engeland.

Precies hoe de vaccinatiestatus in de toekomst kan worden aangetoond of gebruikt, blijft onbekend en de kans is groot dat internationale regelingen praktischer worden, zoals de IATA-reispas (International Air Transport Association) die tot doel heeft een centraal systeem voor vliegreizen te hebben.

Geschreven door Chris Hall.