(Pocket-lint) - Clubhouse, de nieuwste onmisbare app voor sociaal netwerken, werd afgelopen voorjaar exclusief op iOS gelanceerd. Nu, meer dan een jaar later, is het naar Android gekomen. Het is beschikbaar in bèta voor Android-apparaten in de VS. Clubhouse zei dat het van plan is feedback te verzamelen en eventuele problemen de komende weken op te lossen.

Android-gebruikers kunnen binnenkort ook een aantal extra functies verwachten, zoals betalingen en het creëren van clubs, en dan zal Clubhouse zijn Android-app breder uitrollen naar andere Engelssprekende markten en de rest van de wereld. Gebruikers buiten de VS kunnen zich vooraf registreren voor toegang via de Clubhouse-pagina in de Google Play Store om op de hoogte te worden gesteld wanneer de Android-app beschikbaar is in hun land. Maar het is nog steeds een platform dat alleen op uitnodiging beschikbaar is.

Dat betekent dat terwijl u de app kunt installeren en openen, u alleen interesse kunt registreren en een handvat kunt reserveren. Vanaf dat moment wordt je naar een blogpost gestuurd waarin wordt uitgelegd waarom je op een uitnodiging moet wachten. Iedereen die mee wil doen, moet worden ingebracht door iemand die al een account heeft.

Als je het vervelend vindt dat je moet wachten, start dan gewoon een andere app. Verschillende van hen hebben op audio gebaseerde chatrooms gerold in een poging Clubhouse te evenaren. Twitter heeft bijvoorbeeld Spaces en Discord heeft Stage Channels . Zelfs Facebook, Spotify, Slack, LinkedIn en Reddit werken allemaal aan vergelijkbare functies.

Geschreven door Maggie Tillman.