Beatleap: Eindelijk kun je snel en gemakkelijk muziek synchroniseren met videos

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Beatleap van Lightricks is een audiogestuurde videobewerkingsapp die automatisch geluidsfragmenten synchroniseert

naadloos met videoclips.

Dankzij de samenwerking van het bedrijf met Epidemic Sound kunnen gebruikers geluidsclips kiezen om

toevoegen aan hun videos vanuit een bibliotheek vol populaire stijlen. Beatleap gebruikt machine learning om

mix en match uw videoclips intelligent met de audio- of muziekclips die u wilt gebruiken.

Beatleap is een iOS-app waarmee gebruikers in slechts een paar minuten remixvideos van professionele kwaliteit kunnen maken

klikken rechtstreeks vanaf hun iPhone of iPad.

Beatleap is ontworpen met digitale marketeers en aspirant-makers in het achterhoofd. Daarnaast is het ook geschikt voor mensen die graag regelmatig boeiende videoclips op sociale media delen en niet willen omgaan met het handmatig bewerken van hun videobeelden tot clips die perfect synchroniseren met geselecteerde muziekclips.

Hier zullen we kijken naar de opvallende kenmerken die Beatleap biedt en hoe je het kunt gebruiken om professionele videos van hoge kwaliteit te maken.



U hoeft geen eerdere ervaring met videobewerking te hebben om Beatleap te gebruiken voor het maken van videos. De app regelt alles voor je. Met Beatleap kunnen gebruikers met slechts een paar tikken geweldige videos maken, zonder het proces van het leren van videobewerking te hoeven doorlopen.

Als marketeer of maker van digitale inhoud moet je snel en gemakkelijk videos kunnen maken vanaf je apparaat, zodat je onderweg kunt posten.

Beatleap biedt een krachtige editor voor iOS-apparaten waarmee gebruikers geweldige videos kunnen maken die perfect synchroniseren met de muziek. Met behulp van de app kunt u dit rechtstreeks vanaf uw mobiele apparaat doen.

Beatleap maakt gebruik van de modernste kunstmatige intelligentie die het proces van videobewerking voor gebruikers vereenvoudigt. Gebruikers hoeven zich ook geen zorgen te maken over het synchroniseren van effecten en spannende momenten in de muziek met videoclips, aangezien Beatleap dat naadloos doet.

Bovendien trimt, knipt en mixt Beatleap je videoclips automatisch op het ritme van de soundtrack die je selecteert. Dit zorgt voor een perfecte synchronisatie van audio met video. Het is ook een geweldige manier om uw video-inhoud aantrekkelijker en aantrekkelijker te maken voor kijkers.



Een video maken met Beatleap is eenvoudig. Het enige dat u hoeft te doen, is een videoclip kiezen die u wilt gebruiken en er muziekclips aan toevoegen. De rest van het werk wordt gedaan door de app.

De app kiest de beste momenten uit de beelden die je voor je maakt. Bovendien kunt u een livevoorbeeld van de uiteindelijke video bekijken voordat u deze exporteert. Dit is handig bij het aanbrengen van wijzigingen of toevoegingen aan je videos voordat je de definitieve versie weergeeft.

Dit betekent ook dat je verschillende muziekclips kunt uitproberen met je video, en verschillende gelaagde effecten, om de exacte look en feel te krijgen die je wilt. Gebruikers hoeven zich ook geen zorgen te maken dat er geen nummers meer zijn om uit te kiezen, aangezien Beatleap een bibliotheek biedt met meer dan 1.000 professionele nummers om je videos perfect mee te synchroniseren.



Net als alles wat met videobewerking te maken heeft, hoef je je ook geen zorgen te maken over het perfect toevoegen van video-effecten bij het maken van videos met Beatleap. Met Beatleap kunnen gebruikers verbluffende video-effecten in hun videos gebruiken, die automatisch op de perfecte timing worden geplaatst. Dit gebeurt allemaal automatisch.

Gebruikers hebben controle over het uiterlijk van hun videos met de trendy filters en overlays van Beatleap. U kiest gewoon het filter of de overlay die u leuk vindt en voegt er inhoud aan toe. Gebruikers kunnen kiezen uit 20 krachtige bewerkingstools en effecten. Daarnaast bevat Beatleap 50 prachtige filters zoals Glitch, Film en VCR die gebruikers aan hun videos kunnen toevoegen. Dit is een gemakkelijke manier om wat persoonlijkheid aan je videos toe te voegen.



Beatleap biedt een krachtige video-editor met kunstmatige-intelligentiemogelijkheden waarmee iOS-gebruikers met een paar klikken muziek naar videos kunnen synchroniseren. Het is de perfecte oplossing voor digitale marketeers en aspirant-influencers die regelmatig boeiende video-inhoud moeten maken en posten.

Beatleap biedt abonnementen met onbeperkte toegang, aangezien u zich kunt abonneren op alle functies en inhoud die te koop worden aangeboden binnen Beatleap by Lightricks. Daarnaast kunt u kiezen voor een eenmalige licentievergoeding.

Om samen te vatten:

• Beatleap is muziekgestuurde videobewerkingssoftware die speciaal door Lightricks is ontworpen voor iOS-apparaten.

• Er zijn meer dan 1.000 nummers om uit te kiezen en te gebruiken in je videos met Beatleap, dankzij de integratie van de app met Epidemic Sound.

• Beatleap biedt gebruikers tijdbesparende functies die automatisch videos voor gebruikers bewerken en creëren door de muziekclips die ze kiezen perfect te synchroniseren.

