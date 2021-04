Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Zoom introduceert een nieuwe achtergrondfunctie . Zoom, genaamd Immersive View , kondigde de functie vorig jaar voor het eerst aan op de Zoomtopia-conferentie. Nu is het direct beschikbaar voor alle gratis en Pro-accounts die vergaderingen en webinars bijwonen. Dit is wat u moet weten, inclusief hoe u het kunt inschakelen.

Immersive View is een nieuw type virtuele achtergrond waarmee u en andere deelnemers aan de vergadering op een realistisch ogende locatie samenkomen. Het biedt plaats aan maximaal 25 deelnemers. Als gastheer van een vergadering kunt u Meeslepende weergave inschakelen vanuit hetzelfde menu waarin u de sprekerweergave en galerijweergave vindt. Vervolgens plaatst Zoom deelnemers automatisch in een virtuele scène, zoals een directiekamer of auditorium, of de gastheer van de vergadering kan zijn eigen scène uploaden.

Gastheren kunnen ook deelnemers plaatsen en de grootte van deelnemers wijzigen.

Opmerking: als u uw eigen scène gebruikt, zegt Zoom dat het het beste is om het bestandstype, de beeldverhouding en de resolutie die het aanbeveelt voor virtuele achtergronden af te stemmen.

Immersive View heeft enkele beperkingen. Voor oproepen groter dan 25 personen worden de overige deelnemers in een strook met videominiaturen bovenaan de scène geplaatst. Voor iedereen die niet de nieuwste versie van Zoom op desktop of mobiel gebruikt, gebruikt de achtergrond de vorige instellingen voordat Immersive View werd ingeschakeld. Als uw vrienden bijvoorbeeld vergaderen in een directiekamer, ziet u het gebruikelijke raster van dozen met een zwarte achtergrond.

Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van de Zoom-desktopclient gebruikt:

Windows versie 5.6.3 of hoger

MacOS-versie 5.6.3 of hoger

Om de Meeslepende weergave-functie voor eigen gebruik in te schakelen:

Meld u aan bij de Zoom-webportal. Klik in het navigatiemenu op Instellingen. Zoek op het tabblad Vergadering onder het gedeelte In vergadering (geavanceerd) Meeslepende weergave. Controleer of de instelling is ingeschakeld. Als de instelling is uitgeschakeld, klikt u op de Status-schakelaar om deze in te schakelen. Als een verificatiedialoogvenster verschijnt, kiest u Inschakelen om de wijziging te verifiëren. Als de instelling grijs is, is deze vergrendeld op accountniveau en moet deze op dat niveau worden gewijzigd.

Opmerking: wil je meeslepende weergave inschakelen op account- of groepsniveau? Zie Zooms FAQ-gids hier.

Klik in een vergadering of webinar in de rechterbovenhoek op Weergeven. Klik op Meeslepende weergave. Selecteer een van de volgende opties om deelnemers in de scène te plaatsen: Automatisch: dit omvat zoveel mogelijk deelnemers in de scène die u selecteert.

Handmatig: u kunt naar wens deelnemers toevoegen of verwijderen. Selecteer de scène die u wilt gebruiken. Klik op Start om de meeslepende weergave te starten.

Opmerking: bij gebruik in een webinar worden de gastheer en panelleden samen op de virtuele achtergrond geplaatst, terwijl de aanwezigen de scène bekijken.

Zoom heeft een uitleg hier op Immersive View. Bekijk ook onze gids met Zoom-tips en -trucs en enkele van onze favoriete virtuele Zoom-achtergronden.

Beste iPhone-apps 2021: de ultieme gids Door Maggie Tillman · 27 April 2021

Geschreven door Maggie Tillman.