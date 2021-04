Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Net als Facebook en Twitter heeft Reddit gewerkt aan zijn eigen clubhuisachtige audioproduct. Het heet Reddit Talk.

Reddit kondigde de nieuwe functie aan in een blogpost en noemde het een sneak preview, aangezien de functie nog niet algemeen beschikbaar is. Tijdens vroege tests laat Reddit alleen moderators een Talk starten. Moderators die het in hun subreddit willen proberen, kunnen voeg nu toe aan een wachtlijst voor toegang Moderators kunnen vertrouwde "sprekers" ook toestaan om samen met hen een gesprek te hosten.

Hier is alles wat u moet weten over Reddit Talk, inclusief hoe u het kunt proberen.

De nieuwste must-have-app heet Clubhouse . Bekend als een plek om te ontmoeten, praten en ideeën uit te wisselen, is de app eigenlijk vrij eenvoudig. Hiermee kunt u "kamers" aanmaken en eraan deelnemen - waar u met anderen kunt chatten tijdens een telefonische vergadering. U kunt geen afbeeldingen, videos of zelfs tekst delen. Het enige wat je kunt doen is praten. Andere gebruikers doen gewoon mee en verlaten het gesprek op hun gemak. Welnu, als reactie op Clubhouse en zijn enorme populariteit, hebben verschillende sociale netwerken hun eigen audio-ervaringen ontwikkeld die gebruikers kunnen proberen, waaronder Reddit.

Reddit pitchen Reddit Talk als een plek waar je gesprekken kunt beginnen over "Q & As, AMAs, lezingen, discussies in sport-radio-stijl, feedbacksessies van de community", of om communityleden een plek te geven om rond te hangen. Zoals het bedrijf uitlegde: "Momenteel kunt u tekstthreads, afbeeldingen, videos, chats en livestreams gebruiken om gesprekken te voeren en rond te hangen met mensen in uw communitys. Hoewel dit geweldige mediums zijn, zijn er andere momenten waarop u live audio praten kan nuttiger of, eerlijk gezegd, leuker zijn. "

Op basis van de beschrijving en afbeeldingen van Reddit, lijken Reddit Talks te "leven" binnen subreddits. Momenteel kunnen alleen moderators een Reddit Talk starten, maar elke Redditor op iOS en Android kan naar een Talk luisteren en reageren met emojis. Luisteraars kunnen ook hun hand opsteken om de gastheer uit te nodigen om te spreken. Reddit zei dat Talk-hosts luidsprekers kunnen uitnodigen, dempen en verwijderen. Het zijn ook "testmethoden" voor hosts om het uiterlijk van Talks aan te passen met emojis en achtergrondkleuren. Gebruikers kunnen ook hun avatar wijzigen.

Als u geïnteresseerd bent in het starten van een lezing, kunt u uzelf hier op een wachtlijst plaatsen . Reddit zei dat het je zal laten weten wanneer Reddit Talk voor jou beschikbaar is.

Amazon US Prime Day-deals 2021: hier brengen we je alle grote Prime Day-deals van Amazon US Door Maggie Tillman · 5 November 2020 Topdeals voor Amazon Prime Day 2021.

Bekijk de blogpost van Reddit voor meer details!

Geschreven door Maggie Tillman.