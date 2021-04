Apple en Google spionnen NHS Covid-19 app-updateplannen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple en Google hebben roet in het eten gegooid van de plannen van het VK om beperkingen op te heffen met behulp van de NHS Covid-19-app , door een update te blokkeren die is ontworpen om het delen van locaties mogelijk te maken.

Omdat de app deel uitmaakt van een raamwerk dat is ontwikkeld door Apple en Google om de privacy van gebruikers te waarborgen, is een deel van de algemene voorwaarden dat de app niet kan worden gebruikt als een bron van precieze locatiegegevens, waarvoor de Britse regering wilde dat deze werd gebruikt. .

De geplande update zou het gebruikers mogelijk hebben gemaakt om QR-codes te scannen voor locaties die ze hebben bezocht, die vervolgens kunnen worden geüpload en gebruikt als onderdeel van het contactopsporingsmechanisme als een uitbraak of een positief geval aan een bepaalde persoon wordt gekoppeld.

Helaas, omdat dat in strijd is met de algemene voorwaarden die zijn uiteengezet door Apple en Google, is een update om die functionaliteit mogelijk te maken geblokkeerd in de Apple App Store en Google Play Store.

Momenteel kunnen locaties QR-codes genereren om te scannen, maar die gegevens blijven dan in de app en kunnen niet worden gedeeld - in wezen zou er, met behulp van de NHS-app, geen gecentraliseerde registratie zijn van wie daadwerkelijk een locatie heeft bezocht.

Het was een functie in de app toen het oorspronkelijk werd gelanceerd, maar hoewel sommige locaties QR-codes produceerden, gingen velen hun eigen oplossingen voor het traceren van contracten produceren - van notities op een blocnote en papier tot het boeken en bestellen van apps met contactgegevens, die kunnen vervolgens indien nodig worden gebruikt door lokale opsporingsteams.

Aan de ene kant is het logisch om je locatie te kunnen loggen, maar aan de andere kant kunnen we, omdat we bang zijn voor welke gegevens gebruikt worden, begrijpen waarom sommige mensen het niet zouden willen doen - en waarom Apple en Google die hebben ingesteld voorwaarden in de eerste plaats.

Het blijft ook zo dat er een uniforme benadering is voor het traceren van contacten. Gebruikers, die paranoïde zijn over gegevensbeveiliging, scannen de QR-codes misschien niet, maar als locaties aandringen op het opnemen van contactgegevens voordat service wordt verleend of boeking is toegestaan, dan is dat hoe dan ook waarschijnlijk de betrouwbaardere aanpak.

De NHS Covid-19-app heeft veel krantenkoppen gezien. Dit was de app die oorspronkelijk door de NHS zou worden ontwikkeld voor het traceren van contacten via smartphones, die op het Isle of Wight werd getest voordat hij werd gesloopt.

Het werd vervolgens vervangen door de huidige app die deel uitmaakt van het raamwerk dat is ontwikkeld door Apple en Google en waarvan de Britse regering oorspronkelijk had gezegd dat het deze niet zou gebruiken.

De app werkt door de afstand van de ene smartphone tot de andere te detecteren, gedurende een bepaalde periode. Wanneer een gebruiker positief test, kan de app dat registreren en vervolgens kunnen er meldingen worden verzonden naar anderen die contact hebben gehad met die persoon om de juiste actie te ondernemen.

Het is ontworpen om in anonieme situaties contact op te nemen met trace, bijvoorbeeld voor mensen die misschien in dezelfde bus hebben gezeten, maar verder vreemden zijn. Nu het VK een nieuwe ontgrendelingsfase ingaat, zijn we er zeker van dat er een breed scala aan opties wordt aangeboden voor het opsporen van contacten.

