Wat betekenen de wijzigingen in de NHS Test and Trace-app voor u?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De manier waarop we de NHS Test and Trace-app op iOS en Android gebruiken, zal vanaf maandag veranderen, naarmate de lockdown-maatregelen in het VK verder ontspannen.

Maar wat zijn die veranderingen en hoe zullen ze u beïnvloeden? Lees verder.

De NHS Test and Trace-app (NHS Covid-19 genoemd in de respectievelijke app-winkels) zal grotendeels hetzelfde werken, het is hoe je het gebruikt dat zal veranderen vanaf 12 april 2021.

In plaats van dat de hoofdgroepleider de enige is die incheckt op een locatie (via QR-code), moet elke bezoeker dat vanaf maandag doen.

Dat betekent dat elke bezoeker van een pub, kapper, winkel of een andere locatie de app op zijn telefoon moet installeren en bij binnenkomst een nieuwe QR-code moet scannen die door de overheid wordt verstrekt.

Als u positief bent getest op het Coronavirus, moet u bovendien een geschiedenis verstrekken van alle locaties die u onlangs hebt bezocht. Dit wordt anoniem verzonden, zodat uw privacy wordt beschermd, maar locaties kunnen dan verdere maatregelen nemen en andere bezoekers die het bezoeken, worden automatisch op de hoogte gebracht door de app die op hun eigen telefoons is geïnstalleerd.

Alles kan vervolgens worden getest en zichzelf zo nodig isoleren.

De functie voor locatiegeschiedenis is optioneel, maar kan enorm helpen als u helaas positief test.

De laatste update van de NHS Covid-19-app is eind maart gepusht, naar zowel iOS als Android.

De huidige iOS- en Android-build van de app is versie 4.7. Er wordt echter verwacht dat er in de komende dagen een nieuwe update zal verschijnen - u moet ervoor zorgen dat deze is gedownload en geïnstalleerd.

Beste VPN 2021: de 10 beste VPN-deals in de VS en het VK Door Roland Moore-Colyer · 8 April 2021

Als je de NHS Test and Trace-app nog niet hebt geïnstalleerd, ga dan hierheen om deze voor iOS te downloaden en hier voor Android .

Geschreven door Rik Henderson.