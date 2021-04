Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Signal heeft aangekondigd dat het een nieuwe peer-to-peer-betalingsfunctie test, maar alleen in de bètaversie van zijn apps.

Signaalbetalingen genoemd, het werkt als Venmo of Square Cash , zodat je geld kunt sturen naar vrienden die ook de app gebruiken. Maar er is een voorbehoud. De nieuwe functie ondersteunt momenteel alleen de MobileCoin-portemonnee en zijn cryptocurrency MOB. Signal mede-oprichter en CEO Moxie Marlinspike heeft als adviseur voor het bedrijf gewerkt , dus de beslissing om het protocol te ondersteunen is niet zo verwonderlijk.

"Het eerste betalingsprotocol waarvoor we ondersteuning hebben toegevoegd, is een op privacy gericht betalingsnetwerk genaamd MobileCoin, dat zijn eigen valuta heeft, MOB", schreef Jun Harada van Signal in een blogpost . “Zoals altijd is het ons doel om uw gegevens in uw handen te houden in plaats van die van ons; Het ontwerp van MobileCoin betekent dat Signal geen toegang heeft tot uw saldo, volledige transactiegeschiedenis of geld. "

Signal zei dat je je geld ook op elk moment kunt overboeken als je wilt overschakelen naar een andere app of service.

Als u de functie wilt proberen, is deze alleen beschikbaar voor gebruikers in het VK. "Dit is een bètafunctie in een bètaversie, maar voor degenen in het Verenigd Koninkrijk die op het randje leven, help ons dan met testen en feedback geven", zei Harada.

U moet zich eerst aanmelden voor MobileCoin en vervolgens toegang krijgen tot Signal Payments via de Signal-bèta . Je kunt hier feedback geven.

Geschreven door Maggie Tillman.