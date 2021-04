Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Sommige TikTok- makers onderschriften handmatig hun eigen videos in een poging om inclusiever en toegankelijker te zijn. Maar binnenkort genereert TikTok automatisch ondertiteling voor alle videos. Een maker hoeft ze alleen maar per video in te schakelen.

TikTok is een sociale app die wordt gebruikt om videos te maken en te delen. Veel videos zijn meestal muziekgericht, waarbij videomakers de uitgebreide catalogus met geluidseffecten, muziekfragmenten en filters van de app gebruiken om korte clips van dansende en lipsynchronisatie op te nemen. Maar er is een onnoemelijk aantal videos te ontdekken, met verschillende onderwerpen. Er zijn doe-het-zelf- en knutselvideos, komische schetsen, noem maar op.

De optie om automatische ondertiteling toe te voegen, verschijnt op de bewerkingspagina nadat een video is geüpload of opgenomen. De functie moet ervoor zorgen dat TikTok-videos gemakkelijker te bekijken zijn voor dove en slechthorende kijkers. Het komt ook ten goede aan mensen die niet naar audio kunnen luisteren tijdens het scrollen door TikTok. Misschien slaapt hun kind in de buurt of zijn ze op een evenement of op een plaats waar geluid niet is toegestaan.

Videomakers kunnen ondertitels bewerken om eventuele fouten te herstellen, en kijkers kunnen ze uitschakelen via een ondertitelingsknop op het deelvenster.

De nieuwe automatische ondertitelingsfunctie is bij de lancering beschikbaar in het Amerikaans-Engels en Japans. TikTok zei dat het meer talen zal toevoegen "in de komende maanden".

Geschreven door Maggie Tillman.