Clubhouse helpt makers nu geld te verdienen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Elke andere app kopieert Clubhouse, maar dat betekent niet dat de sociale audio-app op zijn lauweren rust. Clubhouse onderneemt zelfs stappen om videomakers te ondersteunen en gebruikers aan te moedigen hetzelfde te doen.

In een recente blogpost heeft het bedrijf Clubhouse Payments aangekondigd, naar verluidt "de eerste van vele functies waarmee videomakers rechtstreeks op Clubhouse kunnen worden betaald". Het idee is simpelweg om fans geld te laten sturen naar hun favoriete sprekers op het platform.

De maker krijgt ook 100 procent van de donatie. Clubhouse heeft gezegd dat het een kleine verwerkingsvergoeding zal aanrekenen die naar zijn verwerkingspartner Stripe gaat, maar verder gaat al het geld naar de maker.

Het systeem wordt uitgerold met een kleine groep makers die momenteel deelneemt aan de test. Dus hoewel alle gebruikers nu betalingen kunnen verzenden, kan niet iedereen ze momenteel ontvangen.

Het is gaaf om te zien dat een nieuw sociaal platform zich eerst richt op het inkomen van * deelnemers * in plaats van op geïnternaliseerde inkomsten / advertenties. Opgewonden door de snelgroeiende creatieve economie en het volgende tijdperk van internetbedrijfsmodellen. - Patrick Collison (@patrickc) 5 april 2021

De CEO van Stripe, Patrick Collison, is duidelijk tevreden met de verhuizing, want hij twitterde kort nadat het nieuws was aangekondigd: "Het is gaaf om te zien dat een nieuw sociaal platform zich eerst richt op het inkomen van * deelnemers * in plaats van op geïnternaliseerde inkomsten / advertenties."

Deze stap geeft videomakers natuurlijk veel stimulans om te blijven creëren voor het platform, of ze nu tips krijgen voor zichzelf of voor goede doelen. Of het duurzaam is, valt nog te bezien.

Geschreven door Adrian Willings.