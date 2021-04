Discord heeft nu een clubhuisachtige presentatie-optie met alleen audio

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Discord haalt een blad uit het Clubhouse playbook met alleen-audio " Stage Channels " waarmee gebruikers presentaties kunnen geven.

Het bedrijf zegt dat het afgelopen jaar steeds meer mensen Discord hebben gebruikt en ook op nieuwe manieren.

De voicechat-service voor gamers is getransformeerd en wordt op steeds ongebruikelijkere manieren gebruikt. Nu alles virtueel wordt en sociaal afstandelijk is, zijn zaken als festivals, congressen en zelfs karaoke-sessies naar Discord verhuisd.

Nu onderneemt het bedrijf stappen om aan de behoeften van meer mensen te voldoen met Stage Channels.

Beste iPhone-apps 2021: de ultieme gids Door Maggie Tillman · 1 April 2021

Deze nieuwe functie wordt specifiek uitgerold naar communityservers en biedt gebruikers de mogelijkheid om live chats uit te zenden naar een vast publiek. Het idee van Stage Channels is om een plek te creëren waar mensen op een comfortabele en boeiende manier aan een publiek kunnen presenteren.

Stage Channels zijn zo ontworpen dat gebruikers niet over elkaar heen kunnen praten, maar in plaats daarvan moeten toehoorders aangeven of / wanneer ze willen praten en dan kan een moderator hen actief naar een spreekwachtrij verplaatsen, zodat ze kunnen meedoen.

Podiumkanalen zijn bedoeld om te worden gebruikt voor speciale evenementen, waaronder spraakvragen, sessies, interviews, leesclubs, presentaties en meer.

Discord hoopt dat deze nieuwe functie mensen dichter bij elkaar zal brengen, zelfs virtueel met audiogerichte evenementen van alle soorten voor een breder publiek. Uiteraard heeft Discord ook een groter bereik dan Clubhouse, dankzij het feit dat het openstaat voor gebruikers op Windows, macOS, iOS, Android en meer.

Zie de pagina met veelgestelde vragen hier om erachter te komen hoe je je eigen Stage Channel kunt starten.

Geschreven door Adrian Willings.