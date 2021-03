19 van de beste memes van het Suezkanaal: Boaty McStuck Face

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - We kunnen ons voorstellen dat de arme kapitein van de MV Ever Given (Evergreen) er een vreselijke tijd van heeft. Nadat het vrachtschip vast kwam te zitten over het Suezkanaal, is het erin geslaagd de baan te blokkeren voor de honderden andere schepen die door die regio proberen te varen.

Dagelijks passeren ongeveer 50 schepen het kanaal, en de alternatieve reis vereist zeilen rond Kaap de Goede Hoop. Dat is nog eens 3.500 zeemijlen tot de reis die iedereen liever zou vermijden. Na een week is de Evergreen eindelijk vrij , wat goed nieuws is voor iedereen.

De afgelopen dagen zijn er echter allerlei memes online verschenen en ze zijn de moeite van het bekijken waard als je op zoek bent naar een goede lach.

Een andere van de beste memes over het Suezkanaal is simpelweg een gif van Austin Powers die probeert een oneindige bocht van een voertuig te maken nadat het in een gang is ingeklemd. We kunnen ons gemakkelijk voorstellen dat de kapitein van het schip hetzelfde doet.

Op zoek naar een golf van roem door het uiterlijk van het beroemde schip te stelen? Jamie Jones heeft je gedekt met een aantal interessante suggesties, waaronder Dolce & Gabbana-broeken en enkele vuilnisbakstickers.

Ze lachten allemaal, maar er zijn ongeveer duizend schepen in het Suezkanaal die dit nu kunnen gebruiken. pic.twitter.com/NyWkyarkWf - Julie Gerstein (@havethehabit) 24 maart 2021

Hoewel er geen boek is over hoe u kunt voorkomen dat uw vrachtschip vast komt te zitten in een kanaal, is er wel een boek over het vermijden van enorme schepen. De andere boten in het kanaal hadden waarschijnlijk een exemplaar van dit boek kunnen gebruiken. Dat zou kunnen verklaren waarom het op het moment van deze Tweet niet op voorraad was.

Tokyo Drift

The Ever Given is een van de grootste vrachtschepen ter wereld. Het is dus misschien wel een van de grootste voertuigen die ooit zijn afgedreven. In tegenstelling tot een straatraceauto is hij niet echt ontworpen om zijwaarts te rijden, zoals is bewezen door recente gebeurtenissen.

Lastige advertenties

Advertenties zijn een noodzakelijk kwaad van de kapitalistische wereld, maar ze kunnen zeker vervelend zijn, vooral op mobiele apparaten. Deze meme deed ons grinniken.

Een mooie wandeling

Het zo lang thuiszitten heeft zeker grote schade aangericht aan het mentale welzijn van veel mensen. Overheidsbegeleiding is niet erg nuttig en degenen die de leiding hebben, willen ons doen geloven dat regelmatige lichaamsbeweging voldoende is om de ellende te bestrijden. Maar net zoals een kleine graafmachine niet genoeg was om de ooit gegeven te bevrijden, zal een mooie wandeling je niet uit een depressie helpen.

Sla de volgende straat rechtsaf het Suezkanaal op

We hebben allemaal de horrorverhalen gezien over mensen die satellietnavigatie-instructies te letterlijk namen en uiteindelijk een rivier in reden. Wat als de kapitein van het schip gewoon hetzelfde deed? Zou dat niet de moeite waard zijn om eens goed te lachen?

Wattenstaafjes zullen het uitzoeken

Hoewel u nooit wattenstaafjes in uw gehoorgang moet steken, zou een grote, misschien wel de oplossing kunnen zijn geweest voor het probleem met het vastzittende schip. Als er niets anders was geweest, zou het grappig zijn geweest om te zien en zou het tegelijkertijd de waterweg hebben opgeruimd.

Dat escaleerde snel

Net toen je dacht dat het niet erger kon worden. De situatie in het Suezkanaal escaleerde snel toen Godzilla en King Kong kwamen opdagen om een handje te helpen. Het ego stond de taak in de weg.

We zijn allemaal het schip

Veel van de mensen die de beste memes op onze lijst hebben gemaakt, hebben de benarde situatie van de boot en zijn bemanning in verband gebracht met hun eigen leven. Dit zijn enkele van de grappigste. We zijn allemaal ooit gegeven op verschillende manieren. Cartoonist Chaz Hutton, maakte voor dit moment de perfecte strip.

Kan erger zijn

Natuurlijk heb je misschien een zware dag, maar het is waarschijnlijk niet zo erg als de kapitein van dit schip. Vast in het kanaal, houdt de wereldeconomie in stand, iedereen kijkt en maakt memes.

Enthousiasme versus inbox

Kijk je naar je inbox en zie je er tegen op om ermee om te gaan? Honderden en honderden ongelezen e-mails die je aanstaren en je uitdagen om in de leegte te springen. Deze meme voelt je pijn.

Je best doen

Wat dacht je hiervan - een meme die zo goed is dat iemand er speciaal voor een Twitter-account heeft gemaakt. Het is voor iedereen een moeilijke tijd geweest, maar je doet je best.

Problemen met de CO2-voetafdruk

Elon Musk moedigt regelmatig mensen aan om in Bitcoin te investeren. Een valuta die niet echt bekend staat om zijn grote ecologische voetafdruk. Als contrapunt maakt zijn bedrijf ongelooflijk populaire en groene voertuigen, maar die autos zijn niet voldoende om de schade aan het milieu tegen te gaan.

Stimulus geld

De financiële problemen veroorzaakt door Covid zijn geen grap. De financiële steun die wordt geboden om dat probleem te verlichten, is echter nogal miezerig, zoals perfect samengevat door deze meme.

WD-40 lost alle problemen op

Heeft iemand geprobeerd wat WD-40 te gebruiken om het schip los te maken? We hebben ontdekt dat het wonderen verricht voor de meeste andere taken. Je zou een paar grote blikken nodig hebben, maar als het zou werken, zou het een geweldige marketingtruc zijn.

Draai 90 graden

Kon alles maar met software worden opgelost. Klik met de rechtermuisknop, klik 90 graden draaien, probleem opgelost. Opnieuw is de ooit gegeven onderweg.

lol

Het is toch allemaal een samenzwering als de achterkant van het schip LOL beschrijft met de plaatsing en kleuren van de containers. Of misschien is dit gewoon een slimme bewerking?

Drake keurt het niet goed

Drake keurt een vastzittend vrachtschip niet goed, maar hij wordt zeker vermaakt door een drijvend schip. Stel je voor dat als ze zo over water zouden kunnen vliegen, we dit probleem nooit meer zouden hebben en dingen zouden ook sneller bij je aan de deur komen!

Geschreven door Adrian Willings.