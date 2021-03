Dropbox biedt vanaf april een gratis wachtwoordbeheerder

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Gebruikers van het gratis niveau van Dropbox krijgen dit voorjaar een nieuwe functie: Dropbox-wachtwoorden.

Dropbox introduceerde Dropbox-wachtwoorden in 2020 voor betalende klanten, maar vanaf april 2021 kunnen gratis Basic-accounts profiteren van de functie voor wachtwoordbeheer, bovenop de gebruikelijke functies voor opslag en het delen van bestanden die al worden aangeboden. Maar er is een voorbehoud ...

De gratis Dropbox-wachtwoorden hebben een limiet van 50 wachtwoorden, die natuurlijk kunnen worden opgeheven als je kiest voor een betaald Dropbox-account. We stellen ons voor dat veel gebruikers uiteindelijk upgraden als ze ervoor kiezen om Dropbox-wachtwoorden te gebruiken, omdat het heel gemakkelijk is om tientallen online accounts te verzamelen.

Houd er rekening mee dat Dropbox $ 11,99 per maand kost voor een Plus-account of $ 19,99 per maand voor een Professional-account in de VS.

Met Dropbox-wachtwoorden kun je je wachtwoorden gratis op drie apparaten synchroniseren. U kunt de wachtwoordbeheerder gebruiken om unieke wachtwoorden te maken en op te slaan terwijl u zich aanmeldt voor nieuwe online accounts. U kunt het ook gebruiken om gemakkelijk wachtwoorden bij te werken of opnieuw in te stellen na een datalek.

Dropbox Passwords werkt als een browserextensie, maar er zijn ook iOS- en Android-apps en desktop-apps voor MacOS, Windows en Linux.

Geschreven door Maggie Tillman.