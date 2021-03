Deezer biedt drie maanden gratis Premium, HiFi of Family

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Je kunt nu drie maanden gratis Deezer krijgen als je een abonnement neemt op Deezer Premium, HiFi of Family. Na de drie maanden lopen de abonnementen door voor $ 9,99 / £ 9,99 of $ 14,99 / £ 14,99 per maand .

Als u zich aanmeldt voor een van de plannen van de deal, bespaart u £ 45 op een familie- of hifi-account of £ 30 op een Premium-account. Bovendien zegt Deezer dat deze gratis aanbieding van 3 maanden een permanente deal zal zijn voor nieuwe gebruikers.

De drie niveaus zijn:

Deezer Premium : advertentievrije toegang tot meer dan 73 miljoen nummers, podcasts en live radiokanalen met functies zoals samengestelde afspeellijsten, Flow, offline luisteren, SongCatcher en meezingteksten.



Deezer Family : alle voordelen van Premium met maximaal zes profielen op 13 in totaal verbonden apparaten. U kunt kinderprofielen maken of genieten van uw "Family Mix" gevuld met deuntjes van elk gezinslid. Verbonden apparaten zijn onder meer mobiele telefoons, tablets, personal computers, smart-tvs en luidsprekers, Amazon Alexa, Google Home en Facebook Portal.

Deezer HiFi : alle Premium-functies met 70 miljoen nummers in FLAC-kwaliteit. Hifi-gebruikers krijgen ook extra toegang tot onze 360 by Deezer-app, waarmee je muziek kunt afspelen in het 360 Reality Audio-formaat van Sony.

Geschreven door Dan Grabham.