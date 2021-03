Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Peloton, toen het voor het eerst werd gelanceerd , werd beschouwd als niche-trainingsapparatuur voor de welgestelden. Maar het heeft een enorme hausse gekend sinds de pandemie, waarbij het bedrijf eind vorig jaar drie miljoen abonnees meldde. Om al die nieuwe gebruikers te sussen, introduceert het Sessions.

Sessies zijn, in een notendop, een manier voor gebruikers om kleinere oefengroepen te creëren. Technisch gezien is de functie in 2020 in bèta gelanceerd, maar een meer officiële versie wordt nu voor alle gebruikers uitgerold. Dus in plaats van met duizenden andere gebruikers op een scorebord te duiken, kun je nu je live fiets- of hardlooplessen volgen in een meer intieme setting. Plan eenvoudig uw sessie met de Peloton iOS-app.

De sessies zijn inclusief ritten en runs die meer dan 20 minuten duren. Het enige dat u hoeft te doen, is een klas op een bepaald tijdstip kiezen en vervolgens kunt u vrienden uitnodigen om mee te doen door links naar de sessie te delen via e-mail of sociale media. Minuten voordat de les begint, verschijnt er een melding op uw Peloton-fiets of loopvlak zodat u zich bij uw vrienden kunt voegen. Als geen van je vrienden Peloton gebruikt, kun je nog steeds kleinere sessies bijwonen.

Deze nieuwe functie moet een succes zijn geweest toen Peloton het vorig jaar uitprobeerde . We zijn zeker enthousiast om de volwaardige versie te proberen. Raadpleeg onze uitgebreide gids over het bedrijf voor meer informatie over Peloton en alle verschillende trainingsapparatuur die het biedt.

Sessies zijn momenteel alleen beschikbaar via uw Peloton-app. Alleen hardloop- en fietslessen van meer dan 20 minuten komen in aanmerking als sessies.

Selecteer in uw Peloton iOS-app een 20 minuten + fiets- of hardlooples. Selecteer de tijd en datum waarop u met de les wilt beginnen, maximaal twee weken van tevoren. Klik op "Uitnodigen" om die geplande les met je vrienden en familie te delen.

Wanneer de geplande tijd aanbreekt om de les te volgen, ontvang je een pushmelding op de Peloton-app (iOS) en op je Peloton-apparatuur. Spring gewoon op uw Peloton Bike, Bike +, Tread of Tread + en selecteer "Join Session" om uw geplande les als een sessie met vrienden te volgen.

Bekijk de blogpost en ondersteuningshub van Peloton.

