Animeer je oude fotos met deze geweldige nieuwe AI

(Pocket-lint) - Kunstmatige intelligentie wordt nu gebruikt om fotos tot leven te brengen. Zelfs oude afbeeldingen in korte videos veranderen.

Bekend als Deep Nostalgia, dit is een service die wordt aangeboden door het DNA- en genealogiebedrijf MyHeritage. De gratis service maakt gebruik van kunstmatige intelligentie om uw fotos te animeren door hoofdbewegingen, oogbewegingen, knipperingen en meer toe te voegen.

Het programma is in wezen ontworpen om mensen in staat te stellen lang overleden dierbaren te zien in meer dan alleen een stilstaand beeld.

Het gevoel is mooi, hoewel de resultaten uiteraard variëren, afhankelijk van de kwaliteit van de originele foto en zaken als de hoek en de pose.

We merkten bijvoorbeeld op dat de AI bij sommige van de afbeeldingen die we probeerden, problemen had met het draaien van het hoofd en vervorming van zaken als de oren van mensen. Het valt echter niet te ontkennen dat het ongelooflijk is als het werkt.

Ik moest een van Benito Pérez Galdós maken om 19e-eeuwse Spaanse literatuur op de hoogte te brengen. #DeepNostalgia pic.twitter.com/5Dn70v6gwy - Dr.Heidi Backes (@ heidibackes1) 1 maart 2021

Mensen gebruiken de AI niet alleen om fotos van hun dierbaren weer tot leven te brengen, maar ook om oude fotos van beroemde figuren te uploaden om te zien wat er gebeurt.

Charles Dickens in kleur en ontroerend! Dit is best verbazingwekkend. @MyHeritage #DeepNostalgia pic.twitter.com/m7zUxSlCah - Dr Emily Bell (@EmilyJLB) 28 februari 2021

Charles Dickens heeft de Deep Nostalgia-behandeling gehad, net als Beethoven , Alan Turing , Charles Darwin , Abraham Lincoln en meer.

Interessant is dat het ook goed werkt met oude schilderijen en schetsen.

Ik moest dit gewoon doen: de vrouwen van Henry VIII. Een draad. #DeepNostalgia https://t.co/LRonayDw6l pic.twitter.com/df7v3ybOXz - Megan Courtman (@CrypticMeg) 28 februari 2021

Mensen posten veel interessante op Twitter met de hashtag #DeepNostalgia.

Als u geïnteresseerd bent in het uitproberen van de AI, is dit ook gemakkelijk te doen. U heeft eerst een gratis account bij MyHeritage nodig, maar daarna kunt u hier een foto naar de tool uploaden . De tool maakt vervolgens je foto en past automatisch kunstmatige intelligentie toe om zijn magie te bewerken. U kunt vervolgens een videobestand downloaden of de resultaten delen op sociale media.

Als u zich zorgen maakt over privacy, is het vermeldenswaard dat de site zegt: "fotos die zijn geüpload zonder de aanmelding te voltooien, worden automatisch verwijderd om uw privacy te beschermen." De FAQs beloven ook dat de fotos ook niet aan derden worden verkocht.

Geschreven door Adrian Willings.