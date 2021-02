Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Met de Lipscanner-app van Chanel kun je elke afbeelding scannen, een overeenkomstig Chanel-lipproduct zoeken in de kleur en textuur van de afbeelding die je hebt gescand en het vervolgens virtueel proberen.

Pinterest biedt een Try On-functie in de app, waarmee je verschillende lippenstifttinten kunt proberen van merken zoals MAC, Charlotte Tilbury en Bobbi Brown, maar Chanels Lipscanner gaat nog een stap verder door de functie voor het scannen van afbeeldingen aan te bieden.

Hier leest u hoe Chanel Lipscanner werkt en hoe u deze kunt gebruiken om uw perfecte corresponderende Chanel-lippenstift uit elke afbeelding te vinden.

Chanels Lipscanner-app detecteert elke kleur en textuur van elke afbeelding - fysiek of digitaal - en vindt een bijpassend Chanel-lipproduct. Alle lipproducten van Chanel zijn beschikbaar in de catalogus van de app - meer dan 400 - en de app vindt niet alleen de beste match, maar detecteert ook de afwerking, of het nu mat, satijn of glanzend is.

Je kunt alles scannen, van een kopje, kussen, vriend, tas in een tijdschrift, lippen van een poster, of een afbeelding uit je bibliotheek uploaden, misschien een screenshot van een Instagram-afbeelding of een foto van jezelf met een lippy erop waar je van hield maar een vervanging nodig hebben. De Lipscanner-app gebruikt vervolgens zijn algoritme om de kleur en textuur van uw scan te detecteren en u een gelijkwaardig Chanel-lipproduct te bieden, dat u vervolgens virtueel kunt proberen en een foto kunt maken, of kunt kopen op de Chanel-website.

Niet elke match is onberispelijk, en soms doet de app het niet helemaal goed - mogelijk omdat een gelijkwaardige Chanel-tint niet bestaat - maar het idee is geweldig en we hebben het graag gebruikt om nieuwe tinten te ontdekken.

Het vinden van een Chanel-lippenstift die overeenkomt met een digitale of fysieke afbeelding die je hebt gezien en waarvan je hield van een kleur erin, is heel eenvoudig.

Download de Chanel Lipscanner-app op uw iOS-apparaat. Open de Chanel Lipscanner-app. Scan een kleur of enkele lippen uit een tijdschrift, poster enz. U kunt een afbeelding uit uw bibliotheek gebruiken of een foto maken in de app. Tik op het scherm om een bijpassende kleur te selecteren en verplaats de cursor om een kleur te selecteren. Tik op "Zoek de Chanel-match". Veeg van rechts naar links over de opties. De afwerking is bovenaan weergegeven. Tik op "Uitproberen" of "Kopen op Chanel.com". De Lipscanner-app brengt de lippenstift automatisch op je lippen aan wanneer je je gezicht in beeld brengt als je Try It On selecteert, of brengt je naar het exacte product op de Chanel-website als je de aankoopoptie selecteert. U kunt een foto maken in het gedeelte Uitproberen, die u vervolgens kunt delen als u dat wilt. De naam van de Chanel-kleurovereenkomst verschijnt in de rechterbovenhoek van de afbeelding. Tik op de pijl linksboven in het scherm om het scherm Uitproberen te verlaten en terug te keren naar het resultatenscherm.

Door op de pijl te tikken, kunt u ook andere tinten passen die zijn geselecteerd als resultaat van uw scan. Om al je scans te zien, ga je terug naar de eerste foto, of kies je er een uit je bibliotheekscherm.

Vanaf hier zie je een lippenstiftpictogram in de linkerbovenhoek. Hier worden al uw scans en resultaten opgeslagen. In de app worden geen fotos opgeslagen waarop u de lipsticks uitprobeert. Je vindt deze in plaats daarvan in de Fotos-app van je iPhone.

Opmerking: u moet Lipscanner toegang geven tot uw camera.

Geschreven door Britta O'Boyle.