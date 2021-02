Chanel: "Het potentieel van AI voor schoonheid is verbluffend"

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Als je ooit de prachtige glanzende paginas van Vogue hebt geopend of door Instagram hebt gescrolld en dacht dat een lipstick een fantastische kleur was, weet je ook dat het niet eenvoudig is om de schaduw te vinden in MAC of bij een make-upbalie in een warenhuis.

Problemen met de eerste wereld, weten we. Maar dit is een probleem dat de technologie kan oplossen. Tenminste als je van Chanel-lippenstift houdt. De Lipscanner-app van het Parijse modemerk maakt gebruik van een combinatie van gepatenteerde AI- en AR-technologie om je in staat te stellen de kleur en textuur van de lippenstift af te stemmen op elke fysieke of digitale afbeelding en het Chanel-equivalent in realtime uit te proberen.

De app is niet de eerste keer dat schoonheid en technologie samenkomen - en het zal ook niet de laatste zijn - maar het is een glimp van hoe de toekomst van schoonheid eruit ziet.

We spraken met Cédric Begon, directeur van het Connected Experience Lab bij Chanel Fragrances and Beauty, over de Lipscanner-app en waar technologie de schoonheidsindustrie kan brengen.

Chanel heeft meer dan 400 lipproducten in verschillende afwerkingen en ze maken allemaal deel uit van de catalogus van de Lipscanner-app. De app herkent niet alleen de kleur die u scant, maar identificeert ook de textuur en afwerking. Het zou daarom moeten kunnen detecteren of de look die je hebt gescand en waarnaar je op zoek bent, mat, satijn of glanzend is, om je vervolgens de equivalente Chanel-lipproductopties te bieden.

Cédric vertelde ons: "Het is een behoorlijke uitdaging om kleuren te identificeren en af te werken met een smartphone."

"We hadden onze machine learning-experts in dezelfde kamer als de make-up-experts en ze werkten samen om het algoritme te ontwikkelen en het op tienduizenden afbeeldingen te trainen."

Momenteel is de Chanel Lipscanner-app alleen beschikbaar op iOS-apparaten , hoewel een Android-versie naar verwachting in de "komende maanden" zal verschijnen, afhankelijk van feedback uit de markt, werd ons verteld. De app is echter ontworpen voor de smartphone in plaats van voor tablets.

Volgens Cédric: "We hebben de keuze gemaakt om echt op de smartphone te blijven, omdat [de Lipscanner-app] verbinding maakt met een instinctief gebaar dat je wilt gebruiken waar je ook bent en dat waarschijnlijk geschikter is voor smartphones."

Je hebt ook niet het nieuwste model iPhone met de meest up-to-date camera nodig. Oudere modellen kunnen nog steeds kleuren en afwerkingen detecteren.

Cédric voegde toe: "De reden waarom we met iPhones zijn begonnen, is dat iOS en iPhones een zeer goed gedefinieerd framework hebben. We zijn er dus in geslaagd om tests uit te voeren en de ervaring van iPhone 6S tot de nieuwste [modellen] te valideren."

Voor degenen die zich zorgen maken over privacy - en terecht gezien het feit dat de Chanel Lipscanner-app het uploaden en vastleggen van afbeeldingen inhoudt - kregen we te horen dat de app geen persoonlijke gegevens verzamelt. Wanneer u de app downloadt, hoeft u zich niet aan te melden met een e-mailadres of informatie op te geven en blijven geen van uw fotos in de app, alleen de scans doen het met de resultaten.

Alle afbeeldingen die u via de app maakt, gaan alleen naar de Fotos-app van uw iPhone.

Cédric zei: "Het ontwerp van de AI-engine was iets waar we heel hard voor hebben gewerkt om het op de iPhone zelf te laten draaien. De berekening vindt plaats aan de telefoon, dus we hoeven de afbeeldingen niet te uploaden en dat was een sterke voorwaarde voor ons. .

"We verzamelen geen enkel stukje persoonlijke gegevens. Het is erg belangrijk voor ons. [Lipscanner] werkt volledig autonoom aan de telefoon."

De Chanel Lipscanner-app is uitstekend geschikt voor mensen die van Chanel-lipsticks houden en op zoek zijn naar nieuwe tinten, of op zoek zijn naar een favoriete tint van een ander merk in een Chanel-equivalent bijvoorbeeld. Maar wat als u niet echt weet wat bij u past?

Kan de technologie worden ontwikkeld om iemands gezicht te scannen en lippenstiftkleuren aan te bevelen op basis van bijvoorbeeld hun huidskleur? Of ga verder en match misschien een foundation. Merken als Il Makiage gebruiken een quiz om bijvoorbeeld uit hun 40 beschikbare tinten de perfecte foundation-match te vinden, maar wat als AI en AR dit in plaats daarvan zouden kunnen doen?

Cédric zei: "Het potentieel van AI voor schoonheid is verbluffend. [Lipscanner] is het resultaat van meer dan 18 maanden inspanningen om machine learning goed onder de knie te krijgen en te leren intensief en samen te werken met visagisten en experts.

"We zouden deze mogelijkheid willen gebruiken voor andere categorieën. Maak gebruik van technologie waar het nuttig is. Het is snel, kan nuttig zijn en kan speels zijn. De Lipscanner-app is erg compact en het bespaart tijd. Dus dat is iets waar we erg enthousiast over zijn. over en we hopen dat we de ervaring met andere categorieën kunnen bevorderen. "

We zouden heel graag zien dat de technologie die wordt gebruikt in de Lipscanner-app zich ontwikkelt tot andere categorieën in schoonheid, zoals foundations, en we zouden zeker een vergelijkbare app gebruiken voor Chanels nagellakken. Er is waarschijnlijk een reden waarom lippenstift het uitgangspunt was, net als voor Pinterests "Try On" -functie die vergelijkbaar is met Lipscanner, maar zonder het scannen van afbeeldingen.

Cédric zei: "Het is heel vreugdevol om make-up te proberen en vooral lippenstift te proberen, wat een zeer krachtig product is. Je weet uit ervaring dat ik zeker weet hoe snel je je identiteit kunt veranderen, je vrouwelijkheid kunt veranderen met een enkele lijn lippenstift. Het is verbazingwekkend krachtig.

"We hopen dat [Lipscanner] interessant wordt voor alle make-upliefhebbers [niet alleen Chanel-fans] en moedigen hen aan om Chanel-lippenstift te proberen. Meer dan dat, hopen en denken we dat [Lipscanner] enig verlangen zal oproepen om het fysieke product te proberen. want zoals u weet, is het sensorische aspect absoluut essentieel.

"We beginnen het verhaal in zekere zin met wat we op het scherm zien. De ambitie is om het product in handen van de klant te brengen."

De Chanel Lipscanner-app is nu beschikbaar op iOS. Je kunt lezen hoe het werkt in onze aparte functie, maar als een hint, het is supereenvoudig en gemakkelijk te gebruiken, en zoals Coco Chanel zelf zei: "Eenvoud is de grondtoon van alle echte elegantie".

Geschreven door Britta O'Boyle.