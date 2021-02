De Chanel Lipscanner-app past bij een lippenstift van elke afbeelding

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het Parijse modemerk Chanel heeft Lipscanner gelanceerd - een app die een combinatie van gepatenteerde AI- en AR-technologieën gebruikt waarmee je elke kleur en afwerking van lippenstift kunt identificeren op basis van een fysieke of digitale afbeelding, of het nu gaat om een tijdschrift, een bericht op sociale media of iemand die er recht in staat. voor je.

De app biedt dan een bijbehorend Chanel-lipproduct - of producten - die gebruikers virtueel kunnen proberen, een foto kunnen maken en de foto kunnen delen als ze dat willen. Uiteraard is er ook de mogelijkheid om het product op de website van Chanel te kopen.

Lipscanner is gedurende 18 maanden in eigen huis ontwikkeld en is het resultaat van een samenwerking tussen Chanels Makeup Creation Studio en het Chanel CX Lab. Het bevat alle lipsticks en glossen van Chanel - meer dan 400 - in verschillende afwerkingsopties, van mat tot satijn.

Het Lipscanner-algoritme is ontworpen om de exacte lipschaduw en textuur van elk digitaal of fysiek beeld te identificeren en extraheren om gebruikers te helpen de dichtstbijzijnde kleur en textuur te vinden. De augmented reality-technologie geeft de producten vervolgens weer op je gezicht en Chanel heeft gezegd dat er speciale zorg is besteed om ervoor te zorgen dat de kleur- en textuurherkenning van de app werkt voor de volledige diversiteit aan huidtinten, leeftijden, teint en lipvormen.

Amazon US Prime Day-deals 2021: hier brengen we je alle grote Prime Day-deals van Amazon US Door Maggie Tillman · 5 November 2020 Topdeals voor Amazon Prime Day 2021.

Met de Try On-functie van Pinterest kunnen gebruikers virtueel lippenstiften uitproberen van onder andere Charlotte Tilbury, MAC en Bobbi Brown, maar Chanel is niet inbegrepen en met de Pinterest-functie kun je de kleuren van een afbeelding niet aanpassen. In plaats daarvan zoek je lippenstift op de Pinterest-app en verschillende tinten lijken te "passen".

Cédric Begon, directeur van het Connected Experience Lab bij Chanel Fragrances and Beauty, vertelde ons dat er geen enkel stukje data wordt verzameld door de Lipscanner-app. Hij vertelde ons ook dat er in de komende maanden een Android-versie zou kunnen komen, afhankelijk van feedback uit de markt. Je kunt ons volledige interview met hem hier lezen .

Chanels Lipscanner is nu gratis te downloaden op iOS. Hoe het werkt, leest u in onze aparte functie .

Geschreven door Britta O'Boyle.