LastPass Free werkt binnenkort alleen op uw telefoon of computer, niet beide

(Pocket-lint) - LastPass brengt wijzigingen aan in de manier waarop LastPass Free-gebruikers worden gedwongen om een apparaattype te kiezen of voor de premiumpas te kiezen.

Historisch gezien bood LastPass LastPass Free-gebruikers toegang tot LastPass, ongeacht het apparaat dat ze gebruikten. Dit omvat ondersteuning voor verschillende apparaten waarbij u toegang had tot LastPass op desktops of laptops terwijl u ook toegang had op mobiele apparaten zoals uw smartphone, smartwatch of tablet. Dat gaat nu veranderen.

Vanaf 16 maart beperkt LastPass Free die toegang tot één "actief apparaattype". Dat betekent in wezen dat u ofwel een mobiel apparaat of een computer moet kiezen. In de uitleg die LastPass geeft betekent dit dat LastPass Free-gebruikers een keuze moeten maken:

"Sarah is een gratis gebruiker met Computers als haar actieve apparaattype. Ze kan LastPass gebruiken op haar laptop, desktop en de laptop van haar vader (de computer van iedereen!), Maar ze kan LastPass alleen op haar telefoon, tablet of smartwatch gebruiken upgrades naar LastPass Premium, dat onbeperkte toegang tot het apparaattype heeft. "

Na 16 maart, als je inlogt, moet je je actieve apparaattype instellen en je daar vanaf dat moment aan houden of upgraden naar premium . Het goede nieuws is dat je ook de kans krijgt om dat actieve apparaattype drie keer te wijzigen. Dus maak je geen zorgen als je in eerste instantie een fout maakt.

LastPass wil er ook op wijzen dat u zich geen zorgen hoeft te maken over het verlies van gegevens:

"Houd er rekening mee dat al uw apparaten automatisch worden gesynchroniseerd, zodat u nooit de toegang verliest tot iets dat in uw kluis is opgeslagen of de toegang tot uw account wordt geblokkeerd, ongeacht of u een computer of mobiele apparaten gebruikt om toegang te krijgen tot LastPass."

LastPass Free-gebruikers krijgen echter de kans om te upgraden naar LastPass Premium voor een gereduceerde prijs van $ 2,25 per maand (jaarlijks gefactureerd) .

Als dat uw boot niet drijft, kunt u altijd een kijkje nemen in onze lijst met de beste wachtwoordmanagers die er zijn .

Geschreven door Adrian Willings.