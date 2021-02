Wat is clubhuis en waarom praat iedereen erover?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De nieuwste onmisbare app voor sociaal netwerken heet Clubhouse. Het is een iPhone-app waarmee u audiogesprekken met andere gebruikers kunt hosten en eraan kunt deelnemen. Het punt is dat het momenteel alleen op uitnodiging is, hoewel het uiteindelijk voor iedereen openstaat om mee te doen.

Clubhouse werd in april 2020 gelanceerd als een iOS-app . Het wordt beschreven als een "nieuw type netwerk op basis van spraak". Het explodeerde onlangs in populariteit nadat Tesla-CEO Elon Musk in de app verscheen, door deel te nemen aan de Good Time-show , om te praten over Mars, memes en een multiplaneetsoort te worden.

Omdat het alleen spraakgestuurd is en je camera niet gebruikt, hoopt Clubhouse dat je je geen zorgen hoeft te maken over "oogcontact, wat je draagt of waar je bent". U kunt de app gebruiken terwijl u iets doet - of u nu de was opvouwt of woon-werkverkeer - en omdat u niet hoeft te typen en te drukken op verzenden, moeten al uw intonatie, verbuiging en emotie nauwkeurig worden overgebracht via uw stem.

Het is het originele medium, herboren, als je wilt.

Volgens The New York Times had Clubhouse vanaf december 2020 600.000 gebruikers. Omdat het alleen op uitnodiging is, kun je de app niet eenvoudig downloaden uit de App Store van Apple en je aanmelden. Hoewel u het kunt installeren en openen, kunt u met de app alleen interesse registreren en een handvat reserveren. Vanaf dat moment stuurt het alle geïnteresseerde gebruikers naar een blogpost waarin wordt uitgelegd waarom ze op een uitnodiging moeten wachten.

Omdat Clubhouse bekend staat als een plek om te ontmoeten, te praten en ideeën uit te wisselen, is de app vrij eenvoudig. U kunt er "kamers" mee maken en eraan deelnemen - waar u met anderen kunt chatten tijdens een telefonische vergadering. U kunt geen afbeeldingen, videos of zelfs tekst delen. Het enige wat je kunt doen is praten. Gebruikers kunnen ook op elk moment deelnemen en het gesprek verlaten. Wanneer u de app opent, ziet u een lijst met "kamers" en een lijst met kamers in elke kamer.

Je kunt lid worden van de kamer door erop te tikken - ze staan allemaal open om in of uit te stappen. Clubhouse wil dat gebruikers verschillende gesprekken verkennen. Je komt elke kamer binnen als toeschouwer. Als je wilt praten, steek je je hand op, en dan kunnen de sprekers ervoor kiezen je uit te nodigen. Clubhuiskamers worden vaak gehost door experts, beroemdheden, durfkapitalisten, journalisten, enzovoort. Je kunt ook een eigen kamer creëren.

Clubhouse zegt ook zijn ingehuurde moderators om ervoor te zorgen dat het platform een plek is voor vrijheid van meningsuiting, maar ook voor gezonde dialogen.

De makers van Clubhouse zeggen dat ze van plan zijn de app te bouwen die door iedereen kan worden gebruikt en dat ze eraan werken om deze zo snel mogelijk beschikbaar te maken. Het is geen exclusieve app. Het is nu net in bèta, aangezien de algemene releaseversie nog niet klaar is. Clubhouse zegt dat het zijn gemeenschap langzaam wil laten groeien om ervoor te zorgen dat "dingen niet kapot gaan, de samenstelling van de gemeenschap divers houdt en ons in staat stelt het product af te stemmen terwijl het groeit".

Vanwege dit alles kun je niet gemakkelijk lid worden van Clubhouse. Het is alleen op uitnodiging, dus iedereen die mee wil doen, moet worden binnengebracht door iemand die al een account heeft. Je kunt de app downloaden, een handle reserveren en je naam op een wachtlijst zetten, maar dan moet je wachten.

Nog niet. Paul Davidson, CEO van Clubhouse, heeft gezegd dat de app uiteindelijk voor iedereen toegankelijk zal zijn, inclusief Android-gebruikers.

Clubhouse, ondanks dat het slechts een 10 maanden oude startup is, heeft naar verluidt al een waardering van $ 1 miljard. Veel van Silicon Valleys toppers, van Elon Musk tot Mark Zuckerberg, hebben de afgelopen weken in Clubhouse-oproepen gesproken, wat de interesse in de app heeft aangewakkerd. Zelfs Oprah Winfrey heeft het gebruikt.

Geschreven door Maggie Tillman.