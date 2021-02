Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Weet je nog dat de Trump-administratie in feite de Chinese eigenaar van TikTok , ByteDance, beval om te verkopen aan Oracle en Walmart ?

Welnu, de verkoopdeadline van 4 december 2020 ging snel voorbij, met weinig woord van de voormalige Amerikaanse president over wat te verwachten met betrekking tot TikTok. Nu lijkt het erop dat president Joe Biden geen haast heeft om ervoor te zorgen dat de deal wordt gesloten, althans volgens The Wall Street Journal.

In feite is de gedwongen verkoop van TikTok naar verluidt "voor onbepaalde tijd" opgeschort, waarbij president Biden ervoor koos om te bekijken hoe de vorige regering omging met en reageerde op veiligheidsrisicos van Chinese technologiebedrijven zoals TikTok.

De Trump-administratie probeerde de verkoop van TikTok af te dwingen vanwege zorgen over gegevens en veiligheid. Maar tegelijkertijd zei Trump dat hij wilde dat de Amerikaanse schatkist veel "veel geld" zou krijgen bij elke verkoop.

Je kunt hier meer lezen over de Trump-TikTok-saga.

TikTok probeert naar verluidt nog steeds verschillende problemen op te lossen die zijn uiteengezet door de Commissie voor buitenlandse investeringen in de VS (CFIUS), en het onderzoekt zelfs het verzenden van gegevens naar een vertrouwde derde partij om te voorkomen dat de Chinese regering toegang heeft tot de gegevens van Amerikanen.

Hoewel een verkoop nog niet helemaal dood is, vermoeden we dat de voorwaarden eromheen anders zullen zijn als het toch gebeurt. De regering moet ook tegen 18 februari reageren op de rechtszaak van TikTok tegen afstoting.

Het is onduidelijk hoe de regering-Biden en de Amerikaanse regering de kwestie zullen aanpakken, maar we houden u op de hoogte als we meer te weten komen.

Geschreven door Maggie Tillman.