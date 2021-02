Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Zoom en andere videogesprekken zijn van onschatbare waarde gebleken sinds het begin van de pandemie, zowel voor werk als voor het onderhouden van contact met vrienden en familie. Ze kunnen echter lastig te gebruiken zijn als u niet weet wat u doet, soms met een hilarisch effect.

Enkele van de grappigste momenten tijdens internationale lockdowns zijn afkomstig van Zoom- , Microsoft Teams- en Google Meet- oproepen. Ze hebben een glimlach op onze gezichten gebracht, ook al valt er verder weinig te lachen.

Daarom hebben we hier een aantal voor u verzameld. Hopelijk giechelen ze je en geven ze een beetje licht op het moment dat het nodig is. En wie weet geven ze je misschien wel een paar tips over wat je NIET moet doen bij videobellen.

De vergaderingen van de parochieraad van Handforth waren al prikkelende aangelegenheden voordat deze een wereldwijde sensatie werd. Verrassend genoeg was Jackie Weaver als klerk aangesteld om de orde te bewaren - helaas ontdekte ze op de moeilijke manier waarom. Ze is nu een beroemdheid in het VK - of is dat Britney Spears?

Dit is mogelijk onze favoriete Zoom-fout aller tijden, het ongelukkige verhaal van advocaat Rod Ponton die er niet achter kon komen hoe hij een filter moest uitschakelen wanneer hij de computer van zijn assistent gebruikte voor een belangrijk juridisch telefoontje. Gelukkig zag iedereen de grappige kant ervan in.

Overigens kun je erachter komen hoe u het toestel (of uit) filtert - met inbegrip van de kat boven - hier .

We zijn er allemaal geweest - we wilden graag op het werk blijven om er gretig uit te zien, maar ook bezig met onze dagelijkse bezigheden. De meesten van ons weten trouwens allemaal hoe ze video en microfoon moeten uitschakelen.

Deze clip ging een tijdje viraal voordat werd onthuld dat hij nep was (ja, we weten het, sorry). Het is echter nog steeds grappig en zou moeten dienen als een herinnering dat je precies moet weten hoe je een gesprek moet "verlaten" voordat je iets doet, ahem, privé.

Dit vond eigenlijk plaats in 2017 - lang voor de pandemie - maar is nog steeds een klassiek mislukt videobellen. Professor Robert Kelly houdt het bij elkaar.

Sla deze op onder "schattig". Een stel tweedeklassers in de VS beseft dat ze nog steeds worden opgenomen nadat hun leraar per ongeluk een oproep heeft afgebroken.

Geschreven door Rik Henderson.