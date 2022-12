Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Zoom en andere videobeldiensten bleken van onschatbare waarde toen de pandemie begon, zowel voor het werk als om contact te houden met vrienden en familie. Ze kunnen echter lastig te gebruiken zijn als je niet weet wat je doet - soms met hilarisch effect.

Enkele van de grappigste momenten tijdens de internationale lockdowns kwamen van gesprekken met Zoom, Microsoft Teams en Google Meet. Ze zorgden voor een glimlach op de gezichten, zelfs als er verder weinig te lachen viel.

Je hebt hier geen gezag, Jackie Weaver

Vergaderingen van de parochieraad van Handforth waren al een hachelijke onderneming voordat deze een wereldwijde sensatie werd. Verrassend genoeg was Jackie Weaver binnengehaald als griffier om de orde te bewaren - helaas kwam ze er op de harde manier achter waarom. Ze is nu een beroemdheid in het Verenigd Koninkrijk - of is dat Britney Spears?

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Ik ben hier live, Het is geen kat

Dit is misschien wel onze favoriete Zoom-fout aller tijden, het onfortuinlijke verhaal van advocaat Rod Ponton die niet wist hoe hij een filter moest uitschakelen toen hij de computer van zijn assistente gebruikte voor een belangrijk juridisch gesprek. Gelukkig zag iedereen er de grappige kant van in.

Overigens kun je hier vinden hoe je filters aan (of uit) kunt zetten - inclusief de bovenstaande kattenfilter.

Vrouw vergeet video op weg naar toilet

We zijn er allemaal geweest - we willen op een werkgesprek blijven om er gretig uit te zien, maar gaan ook door met onze dagelijkse bezigheden. Maar de meesten van ons weten allemaal hoe ze "video" en "microfoon" moeten uitschakelen.

Daniel vergeet zijn camera uit te zetten voor wat me-time

Deze clip ging een tijdje viral voordat bleek dat hij nep was (ja, we weten het, sorry). Maar het blijft grappig en moet dienen als herinnering dat je precies moet weten hoe je een gesprek moet "verlaten" voordat je iets, ahem, privé doet.

Kinderen onderbreken nieuwsinterview

Dit vond eigenlijk plaats in 2017 - lang voor de pandemie - maar is nog steeds een klassieke videobelfout. Professor Robert Kelly houdt het bij elkaar.

We zijn toast

Plaats deze onder "schattig". Een stel 2e klassers in de VS beseffen dat ze nog steeds worden opgenomen nadat hun leraar per ongeluk een gesprek laat vallen.

Geschreven door Rik Henderson. Bewerken door Chris Hall.