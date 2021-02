Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - TikTok en Universal Music Group (UMG) hebben een nieuwe deal gesloten. Technisch gezien kondigen de twee bedrijven een zogenaamde "uitgebreide wereldwijde alliantie" aan, die een aanvulling vormt op een bestaande overeenkomst, waardoor TikTok- gebruikers toegang hebben tot nummers uit de volledige catalogus van artiesten van UMG.

"De bedrijven hebben bovendien beloofd te experimenteren met opwindende nieuwe functies", onthulden TikTok en UMG beiden in een persbericht van 8 februari 2021. “TikTok-gebruikers kunnen nu clips opnemen uit de volledige muziekcatalogus van UMG, die de iconische labels, songwriters en wereldwijde territoria van het bedrijf omvat. We zijn verheugd om dit nieuwe tijdperk in te gaan. . . ".

Tel alles bij elkaar op, en de nieuwe alliantie moet beide bedrijven ten goede komen.

Aan de ene kant hebben TikTok-gebruikers toegang tot een bredere bibliotheek met liedjes die ze in hun videos kunnen gebruiken. Wat UMG betreft, de artiesten zullen een vergoeding ontvangen, inclusief de mogelijkheid om de volgende virale hit te worden. Bovendien klinkt het alsof de twee bedrijven een aantal extra manieren aan het uitwerken zijn om gebruikers via nieuwe functies UMG-nummers aan hun videos toe te voegen.

Houd ervan of haat het, TikTok is een kracht waarmee u rekening moet houden. In het afgelopen jaar is het een van de meest populaire apps in app-winkels geworden en heeft het deals gesloten met elk groot label, van Sony Music tot Warner Music Group. Het gebruikt zelfs Merlin om van Indie-labels te halen.

Raadpleeg de handleidingen van Pocket-lint voor meer informatie over de app en hoe deze werkt:

Geschreven door Maggie Tillman.