Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Zoom heeft een functie waarmee u uw wenkbrauwen, lipkleur en gezichtshaar kunt veranderen met behulp van filters. Deze lijken veel op de filters die je op Instagram of Snapchat zou zien, maar in plaats daarvan gebruik je ze in live Zoom-oproepen.

De functie, genaamd Studio Effects , debuteerde afgelopen herfst en is nog in bèta. Pocket-lint heeft het getest en kan verifiëren dat het redelijk goed werkt. Wilt u perfect uitziende wenkbrauwen voor uw volgende oproep om 8 uur s ochtends? Of misschien wil je je collegas bang maken door deel te nemen aan een vergadering met fel paarse lippenstift en een snor? Wat de reden ook mag zijn, het is vrij eenvoudig te doen.

Open de nieuwste versie van Zoom op uw Windows- of Mac-bureaublad en volg deze stappen:

Start een Zoom-sessie. Ga naar Video-instellingen. Ga naar de pijl naast "Video stoppen". Selecteer van daaruit "Achtergrond en filters". Klik op "Studio-effecten (bèta)" in de benedenhoek. Mogelijk wordt u gevraagd om het effectenpakket te downloaden.

Zodra u Studio-effecten in Zoom hebt geopend, ziet u aan de rechterkant een paneel met filteropties. Vanaf de bovenkant kun je verschillende wenkbrauwen selecteren om te passen, gevolgd door snorren en baarden, en onderaan kun je lipkleuren proberen. Kies gewoon een filter en gebruik vervolgens het kleurenwiel om de tint ervan te wijzigen en de dekkingsschuifregelaar om de transparantie naar wens aan te passen.

U zult elke selectie in realtime in een voorbeeld over uw gezicht zien verschijnen. Als je deze Zoom Studio Effects-filters echt leuk vindt, kun je in het paneel aan de rechterkant ervoor kiezen om ze op alle toekomstige vergaderingen toe te passen.

Geschreven door Maggie Tillman.