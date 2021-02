Hoe verander je je Zoom-oproep in een episch spel van Guess Who?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Er zijn tal van Zoom-spellen die u kunt spelen om de vervelende videogesprekken te verlichten. Met velen die videoplatforms gebruiken om contact te houden, jeugdgroepen te leiden of voor school, verandert uw oproep in een spel van Raad eens wie? kan u veel vermaak bieden. Je zou het ook op Microsoft Teams of Google Meet kunnen spelen, hoewel sommige van de hieronder besproken opties enigszins verschillen.

Een geweldige manier om dit spel te starten als je met kinderen speelt, is door op speurtocht te gaan. Dat is waar je mensen vraagt om weg te rennen en dingen te verzamelen - een grote afleiding om ze te laten verzamelen wat ze nodig hebben voor een spelletje Guess Who? - hoeden, brillen, nepbaarden, grote kettingen - alles wat je maar wilt, zolang het kan worden gebruikt om je "personage" aan te kleden.

Deze game heeft een aantal deelnemers en een persoon nodig om de game op te zetten en uit te voeren - de controller. Ergens rond de 20 mensen heeft ongeveer gelijk, maar je kunt groter of kleiner gaan als je wilt. Houd er rekening mee dat het het beste werkt als iedereen in het scherm past.

Iedereen moet Galerijweergave selecteren tijdens het gesprek. Dit is iets anders, afhankelijk van hoe u Zoom opent, maar de beste versie is op de pc- of Mac-desktop-app, samen met een groot scherm. Degenen die mobiele apps gebruiken, moeten mogelijk vegen om naar verschillende weergaven te gaan.

Het standaardaantal mensen dat Zoom kan ontvangen op een scherm is 25 - wat je kunt uitbreiden tot 49 - hoewel je de plaatjes misschien veel te klein vindt om het spel te spelen als je er zoveel hebt. De gastheer moet ook "niet-video-deelnemers verbergen" selecteren in het video-instellingenmenu in Zoom.

Iedereen die aan het gesprek is, moet iets anders gekleed en uitgerust zijn om het leuker te maken. Iemand heeft een bril nodig, sommige mensen hebben hoeden nodig, denken aan kleuren en variatie, want dat is wat je zult gebruiken om vragen te formuleren om mensen te elimineren. Zoals we hierboven al zeiden, is een speurtocht een geweldige manier om ervoor te zorgen dat mensen deze accessoires bij de hand hebben.

De controller is de persoon die beslist wie de deelnemers proberen te raden - het onderwerp - en vervolgens de "ja" of "nee" vragen die worden gesteld, beantwoordt. Het is het beste als dit een volwassene is (om mee te beginnen), maar het is ook erg leuk voor kinderen, zelfs als het misgaat. Je kunt deze persoon aan het einde van elke ronde ruilen - misschien de winnaar of het vorige onderwerp. Het is het beste als de controller zijn eigen video uitschakelt (je ziet hieronder waarom), maar sommigen vinden dat misschien te verwarrend.

Er zijn een aantal manieren om de vragen te stellen. Ofwel alle deelnemers - met uitzondering van de controller - vragen om de beurt de typische Raad eens wie? vragen. Bijvoorbeeld "heeft deze persoon lang haar?" of "draagt deze persoon een bril?". De controller beantwoordt die vragen, wat betekent dat sommige deelnemers uit het spel worden geslagen. Het kan zijn dat de verwerkingsverantwoordelijke vraagt wie een vraag heeft, of iemand kiest om hen te betrekken. Dit werkt beter voor grotere groepen of jongere spelers.

Als alternatief kunt u één persoon vragen laten stellen, maar dan blijft de rest van de mensen gewoon kijken - dit kan beter werken in kleinere groepen of met oudere spelers.

Wanneer een deelnemer uit het spel wordt geslagen, schakelt hij zijn video uit door op de knop Video stoppen in Zoomen te drukken, waardoor de overgebleven spelers die nog in het spel zijn, zichtbaar blijven op het scherm. Dit lijkt een beetje op het vouwen van de kaarten op de Raad eens wie? spel. Het is slim dat Zoom dan alleen diegenen toont waarvan de video nog loopt (zolang je niet-videodeelnemers verbergen hebt geselecteerd), wat betekent dat de resterende deelnemers groter worden naarmate het spel vordert. (Dit is waar het goed is voor de controller om hebben hun video uitgeschakeld.)

Door een eliminatieproces kom je uiteindelijk uit op twee laatste mensen (waarschijnlijk) waar je echt de juiste vragen moet stellen om het te beperken. Het spel is afgelopen als het onderwerp wordt onthuld. Onthoud dat het de persoon die de vragen stelt kan zijn wie eigenlijk het onderwerp is, het kan ook zijn dat de controller het onderwerp is dat iedereen probeert te raden (in dat geval moet de video van de controller zijn ingeschakeld).

Degenen die "out" zijn, kunnen nog steeds om de beurt vragen stellen om de zaken te beperken. Afhankelijk van het aantal spelers zijn er misschien maar een paar vragen voor nodig, dus wees voorbereid op het spelen van een paar rondes. Natuurlijk moet de controller een oogje in het zeil houden om ervoor te zorgen dat de mensen die eruit zouden moeten zijn, hun video hebben uitgeschakeld om het spel soepel te laten verlopen.

Als dit teveel moeite is en er zijn maar twee van jullie aan het bellen, kun je natuurlijk altijd de normale versie van het spel spelen!

