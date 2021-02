Wie is Jackie Weaver en waarom is de oproep van de Handforth Council Zoom trending?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Naarmate de lockdown vordert en nieuwsberichten verontrustend nieuws blijven bevatten, zullen we naar alles zoeken om de stemming te verbeteren.

Dansgekte op TikTok, de mooiste wanten van Bernie Sanders , en een obsessie voor "hoe het begon, hoe het gaat" snapshots hebben ons allemaal flink gegiecheld. Ze verbleken echter in onbeduidendheid met de heldendaden van Jackie Weaver en de parochieraad van Handforth.

Op dit moment woeden overal op Twitter clips van een Zoom-bijeenkomst van 10 december 2020 tussen gemeenteraadsleden die in chaos afdalen, waarbij Weaver probeert de controle te behouden als griffier.

Normaal alledaagse zaken, Britse parochieraadsvergaderingen bespreken over het algemeen de openingstijden van de bibliotheek, hondenpoep in de openbare tuinen, of het al dan niet toestaan van een nieuwe KFC in het dorp. Deze heeft daar schijnbaar niets van bereikt.

Het geeft ons echter wel een paar krakende oneliners voor plastic over het hele internet: "je hebt hier geen autoriteit, Jackie Weaver" en "lees de doorlopende opdrachten, lees ze en begrijp ze" onmiddellijk in ons op.

Ironisch genoeg suggereert de Guardian dat Weaver werd benoemd tot griffier om de orde te handhaven tijdens raadsvergaderingen na meldingen van eerder slecht gedrag door aanwezigen. En nadat ze de stoel heeft geschopt, Brian Tolver, van de Zoom-oproep voor zijn gedrag, is het gemakkelijk in te zien waarom.

Ze weet echter zelf het laatste woord te bezitten. Nadat Tolver zijn gebruikersnaam heeft veranderd in "Hadworth PC-bediende", antwoordt ze op grappige wijze: "Verwijs mij vanaf nu als Britney Spears".

Blijkbaar zal er binnenkort "Je hebt hier geen autoriteit!" t-shirts verzonnen. We zullen er één in de rij staan, dat is zeker.

Geschreven door Rik Henderson.