U kunt nu uw WhatsApp-chatgeschiedenis naar Telegram verplaatsen, hier is hoe

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Als u overweegt om over te stappen naar Telegram, maar u zich zorgen maakt over het verlies van uw chatgeschiedenis, dan is er goed nieuws.

Telegram heeft aangekondigd dat het nu mogelijk is om niet alleen je gespreksgeschiedenis, maar ook al het andere, inclusief videos en bestanden van WhatsApp (en andere apps), relatief gemakkelijk naar Telegram te verplaatsen.

Er is de afgelopen maanden een toename geweest in zowel Telegram- als Signal- gebruikers sinds werd aangekondigd dat WhatsApp gegevens gaat delen met Facebook.

Maar Telegram is al een tijdje een populaire, veilige berichten-app dankzij end-to-end-codering , compatibiliteit met meerdere apparaten en meer.

Als u uw privégegevens privé wilt houden, dan is Telegram een uitstekende keuze, aangezien het bedrijf een " revolutionair privacybeleid " heeft. Dat beleid belooft u te beschermen tegen rondneuzen en u geen advertenties te laten zien.

Dus als je de overstap naar Telegram maakt of al hebt gedaan, dan is dit hoe je je chatgeschiedenis van WhatsApp kunt verplaatsen, zodat je niets verliest.

U kunt dit doen voor zowel Android- als iOS-versies van WhatsApp.

Beste Android-apps 2021: de ultieme gids Door Maggie Tillman · 2 februari 2021

Om een chatgeschiedenis van WhatsApp op iOS te exporteren, klikt u op de specifieke chat die u wilt exporteren. Klik vervolgens op "contactinfo" of "groepsinformatie" en tik op "Chat exporteren" en kies Telegram in het deelmenu.

Je kunt ook naar links vegen in een chat binnen WhatsApp en vervolgens "..." en "Chat exporteren" kiezen om hetzelfde te doen.

U kunt vervolgens vanuit Telegram een persoon kiezen om die chatgeschiedenis aan toe te wijzen.

Om een chatgeschiedenis op Android-apparaten te exporteren, opent u de specifieke WhatsApp-chat en klikt u op het menu met drie stippen, vervolgens klikt u op meer en op "Chat exporteren". Klik vervolgens op Telegram in het deelmenu. Zodra dat is geopend, kunt u kiezen naar wie u die chat wilt importeren.

Geïmporteerde berichten bevatten de originele tijdstempels en alle leden van de chat kunnen de berichten ook zien.

Het is ook mogelijk om ruimte te besparen op uw chats. Als u veel geschiedenis heeft en veel media deelt, kunt u ruimte vrijmaken op Telegram en ook uw cachegrootte beheren door naar uw instellingen te gaan en op "gegevens en opslag" en vervolgens op "opslaggebruik" te klikken.

Van daaruit is het mogelijk om aan te passen hoe lang gegevens op uw telefoon worden bewaard voordat ze worden verwijderd (of helemaal niet). Alles dat wordt verwijderd, wordt opgeslagen in de cloud en is nog steeds toegankelijk, dus dat is een geweldige manier om ruimte te besparen, maar desgewenst nog steeds toegang te hebben.

Geschreven door Adrian Willings.