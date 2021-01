Hoe u een slaaptimer instelt voor uw Netflix-show of -film

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Netflix start een test waarmee je een slaaptimer kunt instellen.

Bij de lancering is de site beperkt tot abonnees op Android-apparaten. Maar in wezen kunt u hiermee een timer instellen voor uw kijkperiode. U kunt kiezen uit vier timerinstellingen: 15 minuten, 30 minuten, 45 minuten of het einde van wat u aan het kijken bent. Nadat de geselecteerde tijdslimiet is verstreken, stopt de Netflix voor Android-app uw stream om, theoretisch, de levensduur van de batterij op uw mobiele telefoon of tablet te sparen. Hierdoor wordt ook voorkomen dat afleveringen van tv-programmas automatisch worden afgespeeld.

Stel je voor dat je je Android-telefoon kunt steunen, een Netflix-show kunt opzetten en dan flauwvalt, zonder dat je je zorgen hoeft te maken over waar je het laatst hebt gekeken.

The Verge zei dat de test van Netflix beperkt is tot "geselecteerde gebruikers wereldwijd", maar dat Netflix zal overwegen om de functie naar andere apparaten te brengen, waaronder de Netflix-app op tv-toestellen en desktops. Het hangt er gewoon van af hoe algemeen geaccepteerd en gebruikt de functie is door testers tijdens de bètafase.

De functie is momenteel ook beperkt tot profielen voor volwassenen.

Volg deze stappen om de timerfunctie van Netflix te gebruiken:

Selecteer en speel een tv-programma of film op uw Android-apparaat. In de hoek ziet u een klokpictogram met het label Timer. Tik op Timer. Selecteer 15, 30, 45 minuten of Show voltooien.

Geschreven door Maggie Tillman.