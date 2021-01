Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Tijdens de inauguratie waren niet alle ogen op president Joe Biden gericht.

Senator Bernie Sanders werd meteen een sensatie toen hij met gekruiste armen werd gefotografeerd in in Vermont gemaakte gebreide wanten en een Burton-jasje. Het beeld explodeerde snel op internet, met duizenden mensen uit het hele politieke spectrum die hun eigen "Bernie-wanten" -memes creëerden. Als je mee wilt doen aan deze wereldwijde rage, heb je geen professionele Photoshop- vaardigheden nodig.

In feite heb je gewoon Snapchat , Instagram of Street View nodig . Dit is wat u moet weten. Maar kijk eerst eens naar de officiële meme-crewneck van Bernie als je kleingeld over hebt - alle opbrengsten gaan naar Meals on Wheels Vermont, een liefdadigheidsinstelling die honger en isolatie van ouderen aanpakt.

Hier zijn uw opties, die allemaal geen mooie fotobewerkingstechnieken vereisen:

Download en open de Snapchat-app op je telefoon. Scan de code op deze link om de Bernie wanten Lens te krijgen. Ga naar het camerascherm terwijl Snapchat open is.

Klik op de code om uw camera scherp te stellen.

Er verschijnt een pop-up met de lens.

Of zoek naar "Bernie wanten" om de lens te vinden. Zodra de lens omhoog is, kunt u ervoor kiezen om "een foto te maken". Ga waar u maar wilt. Je kunt Bernie verplaatsen om hem groter of kleiner te maken. Druk op de cameraknop om de foto te maken of houd ingedrukt om een video te maken.

Download en open de Instagram-app op je telefoon. Zoek naar "Bernie wanten" in de effectengalerij. Veeg naar links op je Instagram-newsfeed om je camera te openen.

Of tik op het plusteken naast het pictogram "Uw verhaal" in uw nieuwsfeed.

Veeg op het camerascherm over de effecten naast de ontspanknop.

Tik op de laatste optie "Bladeren door effecten", weergegeven door een vergrootglas.

Tik in de Effectengalerij op het vergrootglas in de hoek om te zoeken.

Zoek "Bernie wanten". U zult verschillende opties zien, waaronder "Bernies Mittens" van Plant.architect. Tik op het effect dat u wilt gebruiken. U ziet een knop Probeer het in de hoek. Mogelijk wordt u gevraagd uw camera naar buiten te kantelen.

Je kunt dan Bernie in het schot plaatsen, hem verplaatsen en de grootte van hem wijzigen. Druk op de cameraknop om de foto te maken of houd ingedrukt om een video te maken.

Ga naar deze meme-generator-website van Nick Sawhney , een afgestudeerde student . Vul het adres in het vak op de website in. Als het adres beschikbaar is in Street View, zal de site Bernie daar laten zien. Druk lang of klik met de rechtermuisknop op uw Bernie-foto om deze op uw apparaat op te slaan en te delen.

Geschreven door Maggie Tillman.