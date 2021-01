Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - TikTok test naar verluidt een Q & A-functie voor livestreams waarmee videomakers op vragen van volgers kunnen reageren via tekst of video. Het bedrijf bevestigde de functie aan TechCrunch , die zei dat deze momenteel alleen beschikbaar is voor geselecteerde videomakers via een opt-in-test.

Momenteel kunnen videomakers reageren op individuele vragen in hun opmerkingen door een nieuwe video met een antwoord te publiceren, of ze kunnen een antwoordtekst achterlaten. De vragen en antwoorden zijn echter bedoeld voor videomakers die tijdens livestreaming met fans in contact willen komen. Het kan voor videomakers moeilijk zijn om duizenden vragen te beantwoorden in de bestaande live chat-interface, dus met de Q & A-optie kunnen ze gemakkelijk en direct op meer vragen reageren.

Indien beschikbaar, kunnen gebruikers op de Q & A-knop in het commentaarveld van een video tikken of rechtstreeks vragen stellen via een Q & A-link op de profielpagina van een videomaker. Videomakers kunnen dan alle vragen op één plek bekijken - en er is geen limiet aan het aantal vragen dat de maker kan ontvangen.

Creators hoeven natuurlijk niet op elke vraag te antwoorden.

Social media-adviseur Matt Navarra , die de functie voor het eerst zag, plaatste screenshots van hoe Q&A werkt. Zie hieronder:

Nieuw! TikTok heeft een vraag- en antwoordfunctie!



Makers kunnen een Q & A-knop aan het profiel toevoegen, zodat volgers vragen kunnen achterlaten die ze kunnen beantwoorden via videoreacties of in een livestream



h / t @Sphinx pic.twitter.com/aMHt4WGhyC - Matt Navarra (@MattNavarra) 19 januari 2021

Op dit moment is de Q & A-functie van TikTok alleen beschikbaar voor videomakers met openbare Creator-accounts en meer dan 10.000 volgers. Makers moeten zich ook aanmelden voor de functie binnen de instellingen. Het wordt wereldwijd getest en zou binnen enkele weken naar meer gebruikers met Creator-accounts moeten worden uitgerold.

Geschreven door Maggie Tillman.