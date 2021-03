Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Joe Wicks - ook bekend als de Body Coach - is waarschijnlijk het best bekend om zijn Lean in 15 boeken, of mogelijk meer recentelijk zijn PE met Joe-trainingen.

De Zuid-Londenaar doet echter ook een 90-dagenplan en een Graduate Plan op maat van elk individu - met recepten en trainingen geleverd in pdf-formaat - en er is ook een iOS-app genaamd Body Coach die op 10 december 2020 in de App Store is aangekomen.

We hebben het 90-dagenplan en het Graduate Plan voltooid, maar deze functie gaat helemaal over de Body Coach-app. Dit is alles wat u moet weten, inclusief hoeveel het kost, wat u krijgt voor uw geld, hoe het werkt en of het de moeite waard is om u aan te melden.

7 dagen gratis op proef

Drie abonnementsopties

Jaarlijks, driemaandelijks, maandelijks

£ 89,99 / £ 37,99 / £ 14,99

De Body Coach-app biedt een gratis proefperiode van 7 dagen voor alle abonnementen, met onbeperkte toegang tot de app. Na de proefperiode zijn er drie abonnementsopties om uit te kiezen: jaarlijks, driemaandelijks en maandelijks. Zoals bij de meeste app-abonnementen, bespaart u geld door de jaarlijkse kosten vooraf te betalen in plaats van maandelijks, en het is ook best veel - de helft zelfs.

Jaarlijks is £ 89,99. Elk kwartaal is £ 37,99, wat neerkomt op bijna £ 152 per jaar en maandelijks £ 14,99, wat neerkomt op bijna £ 180. Elk abonnement wordt automatisch verlengd, tenzij het 24 uur voor de volgende betalingsdatum wordt geannuleerd.

Recepten op maat

Kies planniveau

Kies een soort voedsel

Net als het 90-dagenplan biedt de Body Coach-app een aantal recepten die individueel op jou zijn afgestemd, op basis van je BMR (Basal Metabolic Rate), die wordt berekend op basis van de informatie die je invoert nadat je je hebt aangemeld.

Deze informatie omvat uw lengte, gewicht, of u reeds bestaande gezondheidsproblemen heeft, wat uw levensstijl is in termen van hoeveel u op een normale dag beweegt, evenals zaken als of u borstvoeding geeft of een caloriebeperkt dieet in het afgelopen jaar.

U kiest ook welk niveau u wilt - beginner, gemiddeld of gevorderd - en wat voor soort voedsel u wilt met vier beschikbare opties: gemengde maaltijden (vlees-, vis- en vegetarische gerechten), Pescatarian maaltijden (vis en groenten), vegetarisch (alleen vegetarische gerechten), veganistisch (alleen plantaardige gerechten). Je kunt beide op elk moment wijzigen, dus als je halverwege veganistisch wilt worden, is dat geen probleem, maar als je de intensiteit van het plan verandert, gaat het terug naar cyclus één.

Nadat u de informatie heeft ingevoerd, maakt de app uw plan. Uw plan is opgesplitst in cycli en elke cyclus duurt vier weken. De cycli worden allemaal geleverd met zeven trainingen (vijf trainingen van 25-35 minuten en twee kortere), opwarm- en afkoelvideos en een aantal recepten, met nieuwe recepten en trainingen voor elke cyclus.

Alle recepten bieden portiegroottes die bij u passen, zoals we al zeiden, en de eerste cyclus bevat 60 recepten - 27 bijtankmaaltijden, 33 algemene maaltijden - en 12 snacks. Cyclus twee heeft 40 nieuwe recepten - 18 Refuel Refuel Maaltijden en 22 Algemene Maaltijden, samen met zes extra snacks. Cyclus drie heeft nog eens 40 recepten - 18 bijtankmaaltijden en weer 22 algemene maaltijden, evenals zes snacks. Bijtankmaaltijden zijn ontworpen om na een training te worden gegeten en bevatten koolhydraten, terwijl de algemene maaltijden veel vetten en weinig koolhydraten bevatten en ontworpen zijn om op rustdagen te worden gegeten, evenals voor de andere maaltijden van de dag, afhankelijk van welke cyclus. jij bent.

Net als het 90-dagenplan, wordt het aanbevolen om één Refuel Maaltijd te eten na uw training en Algemene Maaltijden voor de andere twee hoofdmaaltijden van uw dag in cyclus één, evenals twee tussendoortjes. In cyclus twee verandert de aanbeveling in twee Refuel-maaltijden (één na een training) en één algemene maaltijd op trainingsdagen, evenals twee snacks, met drie algemene maaltijden op rustdagen.

Voor cyclus drie veranderde onze aanbeveling terug naar één maaltijd bijtanken en twee algemene maaltijden met twee tussendoortjes op trainingsdagen en drie algemene maaltijden en twee tussendoortjes op rustdagen, maar we vermoeden dat dit kan variëren afhankelijk van uw vorderingen en uw reacties aan het einde van Cyclus twee inchecken.

Metingen beginnen

Fotos

Train 4/5 keer per week

U wordt aangemoedigd om uw startmetingen en fotos in te voeren om u te helpen de voortgang te zien terwijl u door het plan gaat en om u gemotiveerd te houden.

Deze maten zijn uw gewicht, borst, heupen, taille, rechterarm, linkerarm, rechterbeen en linkerbeen. De app legt uit waar je moet meten, zodat je aan het einde van de eerste cyclus op dezelfde plek kunt meten.

De fotos zijn voor-, achter- en zijkant, en hoewel je geen fotos hoeft te uploaden als je dat niet wilt, op basis van onze ervaring, raden we je dit ten zeerste aan. Het is soms erg moeilijk om de incrementele veranderingen bij jezelf te zien, maar we waren erg blij met de resultaten vanaf het begin van het 90-dagenplan tot het einde van het 90-dagenplan toen we terugkeken op fotos, evenals de weken. tussen het begin van cyclus één en cyclus drie met behulp van de app.

De Body Coach-app verwacht, net als het 90-dagenplan, dat je vier tot vijf keer per week traint. Het wordt ook aanbevolen om ongeveer 3 liter (afhankelijk van de persoon) water te drinken bovenop de thee of koffie die je hebt, en twee snacks per dag te eten volgens je plan, zoals we al zeiden.

Aan het einde van elke cyclus van vier weken verschijnt de optie Inchecken. Wanneer u incheckt, wordt u gevraagd vakjes aan te vinken die op u van toepassing zijn in termen van veranderingen die u heeft opgemerkt. Deze omvatten zaken als "Ik voel me gelukkiger", "Ik ben productiever", "Mijn huid is helderder" en "Ik heb meer energie", onder andere. U vinkt alles aan wat van toepassing is. U wordt ook gevraagd om uw afmetingen in te voeren en nieuwe fotos te uploaden. Nadat u het inchecken heeft voltooid, krijgt u nieuwe recepten en nieuwe trainingen.

Houd er rekening mee dat voor de eerste cyclus geen uitrusting nodig is, maar voor cyclus twee en drie is een set halters vereist. De Body Coach-app specificeert geen gewicht, maar beveelt iets uitdagends aan, maar niet te zwaar.

Op maat gemaakt dieetplan

Maak je eigen

Trainingen op aanvraag

Live trainingen

Planner-tool

Kortom, de Body Coach-app biedt een individueel aangepast dieetplan, vijf trainingen en twee kortere trainingen om de vier weken die je op elk moment kunt doen wanneer het jou uitkomt.

Er is ook een live workout-sectie met aankomende workouts waarmee je in realtime met Joe Wicks kunt trainen. Tot dusver is er een thema geweest. Januari had bootcamp-trainingen, terwijl de live-trainingen in februari waren gebaseerd op een kernuitdaging en maart had weekendsessies met elke week een Saturday Sweat en Sunday Stretch. De live workouts zijn dan beschikbaar in het On Demand-gedeelte van het Live-tabblad in de app, zodat je altijd verschillende workouts te doen hebt.

Bovendien heeft de Body Coach-app een Planner-tool waarmee u kunt kiezen op welke dagen u wilt trainen en welke maaltijden u wilt eten, zodat u gemakkelijker vooruit kunt plannen en uzelf kunt voorbereiden. Er is ook een sectie Maak uw eigen, zodat u ad-hocmaaltijden kunt samenstellen met uw op maat gemaakte specifieke individuele hoeveelheden voor kip, pasta, bijgerechten, enz. Voor als u geen van de beschikbare recepten wilt gebruiken. Er is nog geen boodschappenlijstfunctie die de ingrediënten van de recepten naar een eenvoudige lijst haalt, maar Joe Wicks zei dat het binnenkort zou komen.

App in plaats van pdf

Geen Swaps Tool voor app

Er zijn slechts een paar verschillen tussen het 90-dagenplan en de Body Coach-app nu er een Create Your Own-sectie aan de app is toegevoegd. Het 90-dagenplan heeft een geweldige Swaps-tool, die de Body Coach-app nog niet biedt. Met de Swaps Tool kun je bijvoorbeeld in een recept kip omwisselen voor zalm en weet je precies hoeveel je moet eten.

Het enige andere verschil is dat je plan wordt verzonden in pdf-formaat op het 90-dagenplan, dat lang niet zo eenvoudig te gebruiken is als de Body Coach-app, en de trainingen zijn toegankelijk via een link naar het privé YouTube-kanaal.

Om het zo te zeggen, we hebben al onze op maat gemaakte recepten uit het 90-dagenplan en het Graduate Plan en we hebben ons nog steeds aangemeld voor het jaarabonnement van de Body Coach-app, ook al zijn sommige recepten hetzelfde.

Vijf tabbladen

Nieuwe functies komen eraan

Er zijn vijf tabbladen in de Body Coach-app: Vandaag, Jouw plan, Live, Bibliotheek, Profiel.

Het tabblad Vandaag is als een overzichtspagina van uw dag. Het heeft Maaltijdinspiratie bovenaan, met een "Start Koken" -knop die je naar het recept brengt dat het heeft voorgesteld. Dit is geweldig voor het markeren van recepten die u mogelijk in uw plan hebt gemist.

Onder de maaltijdinspiratie wordt afgeteld voor je volgende check-in - vier weken vanaf het moment dat je je hebt aangemeld. U kunt dit opnieuw starten in de sectie Profiel als u dat wilt, waardoor u teruggaat naar het begin van de cyclus waarin u zich bevond.

Onder het incheckgedeelte bevindt zich een gedeelte voor uw plan. Als je de Planner-tool hebt gebruikt (op het tabblad Jouw plan), kun je door de recepten vegen die je voor die dag hebt gekozen en de aanbevolen training.

Voor de recepten is er een knop om weer "Beginnen met koken", zoals het gedeelte Maaltijdinspiratie, rechtstreeks naar de receptenkaart te brengen, terwijl de training "Training starten" heeft die je naar het trainingsgedeelte brengt waar je de warming-up kunt kiezen. video eerst of speel gewoon de training. Helaas heeft de app geen herkenningsgedeelte voor wanneer je een training hebt voltooid of een plek om te vertellen dat je er die dag een hebt gedaan als je een andere training doet dan het plan.

Onder het gedeelte Uw plan vindt u een gedeelte voor aankomende live trainingen en een knop "Toevoegen aan agenda".

Het tabblad Uw plan is eigenlijk het hoofdtabblad. Bovenaan het tabblad Jouw plan staan drie extra tabbladen: Train, Eat en Planner.

Binnen de sectie Train staat wat er van je wordt verwacht in de cyclus, de benodigde apparatuur en je trainingen, met een korte samenvatting van wat de trainingen inhouden, bijvoorbeeld het aantal zetten, rondes en de verhouding tussen werk en rust. Je vindt er ook de opwarm- en afkoelvideos en de snelle trainingen. Als u op elke training tikt, krijgt u een gedetailleerder overzicht van wat erbij komt kijken.

In de sectie Eten vind je hoe je tijdens de cyclus zou moeten eten, bijvoorbeeld twee algemene maaltijden, één bijtankmaaltijd en twee snacks op trainingsdagen, evenals het tabblad Maaltijd bijvullen, het tabblad Algemene maaltijd en het tabblad Snacks . Je vindt hier ook de sectie Maak je eigen.

Als u op de drie verschillende recepttabbladen klikt, gaat u naar al die recepten, waarbij elke receptkaart een afbeelding, tijd om het te maken en er zal ook een label zijn als het "Goed voor onderweg", "Gezinsvriendelijk" is, "Goed voor batch-koken" of een "langer recept". De recepten zijn ook overzichtelijk op tijd gerangschikt om ze te kunnen bestellen, met de snelste bovenaan.

Beste Android-apps 2021: de ultieme gids Door Maggie Tillman · 31 maart 2021

Als u op een individuele receptkaart tikt, wordt het aantal porties bovenaan weergegeven met een tabblad met ingrediënten en een tabblad met methoden eronder. Er is ook een vervolgkeuzelijst Alternatieve ingrediënten onderaan voor sommige recepten, maar dit is niet zo uitgebreid als de Swaps Tool van het 90-dagenplan, maar vertelt je waar je bijvoorbeeld vetarm in plaats van vol vet en een andere melk kunt gebruiken. , in plaats van dat je deze hoeveelheid kip kunt ruilen voor deze hoeveelheid zalm.

Onder de receptentabbladen bevindt zich de sectie Maak uw eigen, zodat u verschillende ingrediënten kunt combineren om uw eigen recepten te maken terwijl u zich houdt aan uw op maat gemaakte hoeveelheden. In de sectie Zelf creëren vindt u een sectie Een bijtankmaaltijd maken en een sectie Een algemene maaltijd maken. De ingrediënten die u kiest, zijn afhankelijk van de maaltijd die u aan het maken bent, dus onder de sectie Een maaltijd bijtanken krijgt u koolhydraatopties, terwijl u in de sectie Een algemene maaltijd maken Koolhydraten worden vervangen door een sectie Extra vetten.

In elke sectie vindt u uw specifieke hoeveelheid, zoals 200 g kipfilet voor eiwitten of 20 g halloumi voor extra vetten. Wanneer je een Algemene Maaltijd maakt, kies je minimaal bakvet, eiwitbron en extra vet, terwijl een Refuel Maaltijd minimaal bakvet, eiwitbron en koolhydraat is. Er zijn ook hoeveelheden bijgerechten, groenten en extras zoals kruiden die u ook kunt toevoegen.

Op het tabblad Planner kunt u beslissen op welke dagen u traint en wanneer, met opties als First Thing (voor het ontbijt), Ochtend (voor de lunch), Lunch (voor het avondeten) of Avond (na het diner). U kunt dan de recepten kiezen die u die dag wilt eten, hoewel de app u weliswaar aanbeveelt om te doen, herinnert de app u alleen aan de eetaanbevelingen in plaats van de keuze te beperken tot maaltijden alleen bijtanken voor de maaltijd na uw training en algemene maaltijden de andere keren bijvoorbeeld.

Als je op de pijlen bovenaan je week tikt, kun je desgewenst de hele cyclus plannen, maar je kunt het ook per week doen. Eenmaal opgeslagen, verschijnt uw plan onder het gedeelte Planner. U kunt het desgewenst bewerken, maar anders tikt u op elke kaart om rechtstreeks naar het recept of de training te gaan. Dit is waar we graag een boodschappenlijstfunctie geïmplementeerd willen zien, evenals de mogelijkheid om een plan van de ene week naar de andere te kopiëren.

Het tabblad Live heeft bovenaan twee tabbladen: Aankomend en On-Demand. Het spreekt voor zich. Het tabblad Aankomend heeft de volgende Live-training met Joe Wicks, evenals degenen die binnenkort komen, zodat je kunt zien op welke datum en tijd ze plaatsvinden en ze aan je agenda kunt toevoegen met behulp van het kleine blauwe pictogram.

Het tabblad On Demand heeft live workouts met Joe die al zijn gedaan, evenals enkele extra trainingen, zoals een gratis training van 30 minuten met Full Body-apparatuur.

Het tabblad Bibliotheek heeft twee extra tabbladen: Train en Eat. Onder elk tabblad bevindt zich een apart gedeelte voor de cyclus waarop u zich bevindt, zoals Gemiddeld. In Train vind je trainingen uit eerdere cycli zodat je terug kunt gaan en elke gewenste training kunt doen terwijl je bent geabonneerd op de app. Eat doet hetzelfde, maar voor recepten bouwt u een catalogus op van de recepten die op u zijn afgestemd.

Ten slotte vindt u op het tabblad Profiel uw plankeuzes, uw voortgang inclusief metingen en fotos, uw keuzes in levensstijl en gezondheid, instellingen voor de app en zoals we hierboven vermeldden, de mogelijkheid om te "Herstarten".

Als je een cyclus hebt voltooid en nieuwe afbeeldingen hebt geüpload, vind je je "Vroegste" en "Nieuwste" fotos naast elkaar onder de sectie Transformatiefotos. Statistieken worden ook naast elkaar weergegeven in het gedeelte Statistieken, zodat u gemakkelijk kunt zien hoe uw lichaam is veranderd. U kunt uw statistieken bewerken door op het gedeelte Statistieken te tikken en vervolgens op de datum van de statistieken die u wilt bewerken te tikken.

Binnen de plan-selecties kun je hier het voedsel kiezen dat je wilt eten, zoals gemengd of veganistisch. U kunt ook een beginner, gemiddeld of gevorderd persoon kiezen, maar als u dit wijzigt, keert het plan terug naar cyclus één, wordt uw planner gewist en wordt uw inchecktimer gereset.

De Body Coach-app is geweldig, maar er ontbreken een paar functies die we graag in de toekomst zouden willen zien verschijnen.

Boodschappenlijst

Mogelijkheid om favoriete recepten te maken

Mogelijkheid om een weekplan in Planner te kopiëren

Mogelijkheid om oudere recepten toe te voegen aan de planner

Swaps Tool voor recepten

Integratie met Apple Watch en andere fitnesstrackers

Muziekservice-integratie

Plaats om trainingen te loggen

Mogelijkheid om het plan van een partner toe te voegen

iOS

iPadOS

Op dit moment is de Body Coach-app alleen beschikbaar voor iOS- en iPadOS-apparaten. Android zou in de zomer van 2021 verschijnen.

UK

Europa

VS komt in 2021

De Body Coach-app is beschikbaar in het VK, Ierland en Europa. Er wordt gezegd dat het in 2021 naar de VS en Australië komt, maar er is geen datum of maand bevestigd.

Tot nu toe genieten we van de Body Coach-app. We hebben geweldige resultaten gezien van het 90-dagenplan en het Graduate Plan dat we in 2020 hebben gedaan, evenals de eerste en tweede cyclus van de app, dus we hebben waarschijnlijk wat extra motivatie om vast te houden aan de Body Coach-app omdat we weten dat het werkt. ons.

Als je het jaarabonnement doet, denken we dat je best veel voor je geld krijgt, zolang je maar iemand bent die zich aan dingen vasthoudt, hoewel het idee van inchecken betekent dat je enige verantwoordelijkheid hebt die goed is voor degenen die van de wagen vallen gemakkelijk.

Het maandelijkse abonnement lijkt veel, maar het is de moeite waard eraan te denken dat u niet alleen de trainingen krijgt, maar ook het maaltijdplan op maat. Maatwerk is daar het sleutelwoord. Met apps zoals FIIT zijn de maandelijkse kosten hoger en hoewel de trainingen uitstekend zijn, zijn er geen aanbevelingen voor eten of dieet, laat staan een individueel plan.

De Body Coach-recepten zijn absoluut heerlijk van wat we tot nu toe hebben geprobeerd en hoewel er een paar dingen zijn die we graag zouden willen zien in de Body Coach-app, zoals een boodschappenlijstfunctie, integratie met Apple Watch of andere fitnesstrackers, vorm van muziekservice-integratie en een plek om trainingen en wat je hebt gegeten in te loggen - we zijn tot nu toe grote fans van deze app.

We zullen deze functie bijwerken naarmate we de volgende cycli doorlopen.

Geschreven door Britta O'Boyle.