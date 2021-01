Bespaar op de geweldige Ivacy VPN met een nieuwjaarsdeal

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Als het gaat om de online wereld, is een van de allerbeste manieren om het gevoel te hebben dat je echt in de toekomst leeft, een virtueel privénetwerk (VPN) aan te schaffen om je te helpen op internet te surfen zonder gedoe met trackers en privacyproblemen. , en in staat zijn om uw locatie naar believen te wisselen om toegang te krijgen tot moeilijk te vinden inhoud.

Van al de vele, vele VPNs die op de markt zijn, bevindt Ivacy zich echter in de allerhoogste klasse. Het maakt het een makkie om eenvoudig en snel zowel uw identiteit als locatie te verbergen, zodat u met echte vrijheid online kunt surfen.

Om het begin van een gloednieuw kalenderjaar te vieren, heeft Ivacy een enorme korting, die een enorme 90% korting op de normale prijs oplevert - dat betekent dat je Ivacy kunt gebruiken vanaf slechts $ 1 per maand. We hebben hier enkele manieren verzameld waarop Ivacy uw online leven kan verbeteren.

Als je VPNs leest, heb je een van de meest voorkomende nadelen gezien die mensen ervaren: hun internetsnelheden lijden eronder omdat de gegevens tussen servers worden teruggestuurd.

Dat is echter geen probleem met Ivacy, dat consequent is gerangschikt als een van de snelste VPNs waar dan ook op de markt, zodat je een naadloze, snelle ervaring hebt, vooral als je meestal van hoge snelheden houdt.

Die snelheid wordt geëvenaard door een van de grote kenmerken van een VPN zoals Ivacy: het geeft je je privacy terug. We zijn allemaal zo gewend aan cookies en trackers dat het moeilijk kan zijn om te onthouden hoe het was om op internet te surfen zonder te worden gevolgd, maar Ivacy geeft een herinnering - het is geweldig!

In tegenstelling tot het gebruik van de privacymodus van een browser, zal de VPN uw identiteit volledig door elkaar halen en ook versleutelen, waardoor het voor adverteerders onmogelijk wordt om uw acties te volgen en uw ervaring schoon en overzichtelijk blijft. Het is bevrijdend en betekent dat u weer vol vertrouwen weer kunt browsen.

Sommige VPNs zijn echter niet zo geweldig als u meer dan één apparaat wilt beschermen. Dit is een ander gebied waarop Ivacy zich onderscheidt, met apps waarmee je de VPN op tal van apparaten kunt gebruiken.

Je kunt het met je lidmaatschap op maximaal 10 tegelijk installeren en het is compatibel met belangrijke platforms zoals iOS, iPadOS, Android, Windows en macOS, om ervoor te zorgen dat al je bases gedekt zijn.

Dit betekent dat of u nu aan het werk bent op uw laptop of onderweg bent met uw smartphone, u kunt vertrouwen op dezelfde privacy en veranderende locatie. Als u liever een browserextensie gebruikt, zijn die ook beschikbaar - het is aan u!

Ten slotte komen we bij misschien wel het belangrijkste dat een VPN voor de meeste mensen kan doen: de steeds meer geo-gated inhoud van internet ontgrendelen. We zijn er allemaal geweest en kregen een aanbeveling van een vriend die je gewoon niet kunt bekijken omdat je lokale Netflix die niet heeft, of omdat de videos voor jou op YouTube zijn vergrendeld.

Ivacy kan al deze problemen omzeilen door het volledig triviaal te maken om de locatie waar het u doorheen stuurt te veranderen, uw identiteit te maskeren en u door de sluizen te laten heen. Het is zo bevrijdend om op je eigen voorwaarden te kunnen kijken naar wat je maar wilt, dat je het moeilijk vindt om terug te gaan naar de oude manieren, vertrouw ons.

Bovendien is er een enorm scala aan locaties om uit te kiezen, aangezien Ivacy een enorm scala aan VPN-servers heeft om uit te kiezen, met meer dan 3.500 over de hele wereld . Dus elke gewenste locatie is waarschijnlijk mogelijk.

Als u denkt dat u enkele voordelen zou kunnen halen uit het gebruik van Ivacy om uw webbrowsen vrijer te maken, is er geen betere tijd dan nu, met een geweldige nieuwjaarsdeal die Ivacy terugbrengt tot slechts $ 1 per maand , een kleine prijs voor wat u krijgen.