Wat is Cameo en welke beroemdheden kun je inhuren voor videos?

(Pocket-lint) - Kun je geen cadeau voor je vader bedenken? Hier is een idee: vraag zijn favoriete voetbalcoach gewoon om hem een gelukkige verjaardagsvideo te sturen. Het enige dat u hoeft te doen, is de Cameo-app gebruiken - hiermee kunnen gemiddelde mensen atleten, acteurs en allerlei soorten beroemdheden inhuren om persoonlijke videoboodschappen te maken voor elke gelegenheid of vakantie.

Je kunt bijvoorbeeld Steve Spurrier, de coach van Florida Gators, inhuren om je kind te feliciteren met het winnen van hun spel, of je kunt Nick Lachey van 98 graden inhuren om een liefdeslied voor je partner te zingen, of je kunt Snoop Dogg laten rappen voor je vriend. Heck, zelfs Carole Baskin van Netflixs Tiger King is op Cameo. Er zijn duizenden sterren en influencers beschikbaar, maar hun videos brengen kosten met zich mee. Sommige zijn zo goedkoop als $ 1, maar we hebben gezien dat andere $ 299 kosten.

Cameo geeft beroemdheden een manier om extra inkomsten te verdienen, en het brengt fans direct in contact met sterren waar ze van houden. Dit is hoe het werkt.

Cameo is een in de VS gevestigd platform voor beroemdheden en gewone mensen. Het is beschikbaar als website en als mobiele app voor Android- en iOS- gebruikers. Het is gratis om mee te doen - als talent of als gebruiker - maar als je de app wilt gebruiken om een ster te sturen of om een video van hen te vragen, moet je betalen. Talent op Cameo kunnen atleten, muzikanten, acteurs, YouTubers, TikTokers, regisseurs, iedereen die eigenlijk beroemd is, zijn. En ze bepalen hun eigen prijzen binnen de app.

Als je iemand op Cameo vindt, zijn er meestal twee opties beschikbaar: DM (bericht) of stuur een verzoek. Iedereen heeft andere prijzen, en sommige beroemdheden bieden alleen verzoeken aan. Lindsay Lohan rekent bijvoorbeeld $ 219,99 voor verzoeken en $ 19,99 voor een DM. Maar Brian Baumgartner van de show The Office biedt alleen verzoeken - geen DMs - voor $ 199,99. Hun profielen bevatten meestal voorbeeldverzoeken voor Cameo-videos die u ook kunt bekijken.

Talentprofielen hebben een korte biografie die u kunt bekijken, evenals tags waaraan ze zijn gekoppeld (zoals acteurs, komieken, enz.), Hun beste cameeën, hun gemiddelde reactietijd en een beoordelingsscore van 5 sterren (plus u kunt lees recensies). Je kunt ook gratis lid worden van de fanclub van een beroemdheid via hun profiel om de wachtrij over te slaan en je Cameo-video voorrang te geven, toegang te krijgen tot al hun eerdere Cameos en als eerste op de hoogte te zijn van deals en prijsverlagingen.

Sommige Cameo-beroemdheden bieden ook live Zoom-oproepen aan als je daarom vraagt, hoewel die duurder zijn dan een standaard Cameo-video. Als je een klein budget hebt, is chatten verreweg de goedkoopste optie als je een beroemdheid gewoon een vraag wilt stellen of een kort berichtje wilt sturen.

Als u Cameo wilt gebruiken, moet u eerst lid worden. U kunt dit doen vanaf de Cameo-website of de mobiele app. Als gebruiker zijn er verschillende inlogopties, van Facebook tot Apple ID of uw e-mail. Het is gratis om lid te worden en Cameo te gebruiken - het enige dat geld kost, zijn verzoeken en DMs van talent. Over talent gesproken, als je als beroemdheid bij Cameo wilt komen, moet je hier solliciteren . Cameo neemt binnen 72 uur contact met u op.

Vergeet niet dat je je Cameo-profiel kunt verfraaien. U kunt een profielfoto, geboortedatum en Twitter-adres toevoegen en videos openbaar maken zodat anderen ze kunnen zien (of privé, als u dat wilt). U kunt dit allemaal doen vanaf het dashboard van de Cameo-website of de Profielpagina (Cameo-pictogram in de navigatiebalk) in de mobiele Cameo-app. U kunt uw accountactiviteit ook bekijken in de mobiele Cameo-app - zoek gewoon naar het belpictogram in de navigatiebalk.

Op de Cameo-website laat de startpagina je aanbevolen talent zien, evenals een zoekbalk die je kunt gebruiken om namen van beroemdheden in te voeren en talent te vinden. In de mobiele Cameo-app toont de zoekpagina (vergrootglaspictogram in de navigatiebalk) u ook talenten en talenten per categorie en een zoekbalk. Er is ook een bladerpagina (telescooppictogram in de navigatiebalk) waarmee je door aanbevolen cameos van talent kunt vegen.

Stel dat u een beroemdheid heeft gevonden waarmee u contact wilt opnemen, zoals Denise Richards . Op haar profiel zie je een knop met de tekst Verzoek met een prijs. Momenteel rekent de actrice $ 179,99 voor een verzoek. Zodra je op de verzoekknop hebt gedrukt, moet je kiezen of het voor jezelf of voor een vriend is. Je krijgt dan vragen over de gelegenheid, voornaamwoorden, instructies, etc. Je kunt ook een korte video bij je verzoek voegen.

Cameo accepteert directe betaling via creditcard. Inwoners van de VS die iOS gebruiken, kunnen ook "Cameo-credits" kopen om in hun account op te slaan en later voor videos te gebruiken. Nadat het verzoek is ingediend, heeft het Cameo-talent zeven dagen om het project te accepteren of te weigeren. Indien geaccepteerd, neemt de beroemdheid de video op en stuurt Cameo een link naar de video naar de telefoonnummers en e-mailadressen die bij het verzoek worden vermeld. De video kan worden gedownload en gedeeld.

Als het talent niet binnen een week aan het verzoek voldoet, zei Cameo dat alle kosten in je portemonnee worden teruggezet (alleen USD).

Als je wat geld wilt besparen, kun je een beroemdheid een bericht sturen in plaats van een video aan te vragen. Komiek Jon Lovitz van Saturday Night Live laat je hem bijvoorbeeld DM voor slechts $ 2,99 sturen. Het enige wat je hoeft te doen is op de DM-knop op zijn profiel tikken en dan heb je 250 karakters om een vraag te stellen of advies te krijgen. U kunt ook een foto opsturen. Helaas zei Cameo bij DMs dat een reactie niet gegarandeerd is en dat er in deze situatie geen restitutie wordt gegeven.

Omdat DMs niet gegarandeerd zijn, komen hier recensies op het profiel van een beroemdheid echt van pas. Het is de moeite waard om hun beoordeling te bekijken en de recensie-opmerkingen te scannen om te zien wat andere gebruikers te zeggen hadden over hun ervaring. Als je ziet dat het talent geneigd is te reageren op chats, dan is het misschien een risico dat het nemen waard is.

In de mobiele Cameo-app kun je naar de Berichten-pagina (chatpictogram in de navigatiebalk) gaan om je bestaande DMs met talent te bekijken.

Je kunt gratis lid worden van de fanclub van een beroemdheid via hun profiel. Tik gewoon op de Fan Club-knop en dan kun je de rij overslaan om je Cameo-video voorrang te geven, toegang te krijgen tot al hun vorige Cameos en als eerste op de hoogte te zijn van deals en prijsdalingen. Cameo zei dat er ook meer voordelen naar fanclubs komen.

De prijs (USD) zal variëren, aangezien deze door elke beroemdheid afzonderlijk wordt bepaald. U kunt op hun profiel zien hoeveel verzoeken en een DM kost. Als ze beschikbaar zijn, ziet u roze verzoek- en DM-knoppen om een transactie met hen te starten. Als ze niet beschikbaar zijn, zegt hun profiel "tijdelijk niet beschikbaar" en zijn de knoppen duidelijk. Mogelijk ziet u ook de optie om een Zoom-oproep met talent aan te vragen. Dit zijn meestal de duurste opties en ze zijn niet vaak te vinden.

Als je klaar bent om talent aan te nemen, log dan in op je account, klik op de aanvraag- of DM-knop, vul het aanvraagformulier in en klik op de boekknop als je klaar bent. Cameo accepteert AMEX, Mastercard, VISA, PayPal op internet. De mobiele app van Cameo accepteert ook uw digitale portemonnee zoals Apple Pay of Google Pay. Cameo accepteert ook Affirm-financiering. Indien goedgekeurd na een snelle kredietcontrole, laat Affirm u voor Cameo betalen op basis van een maandelijks betalingsplan met rente.

De lijst met talent op Cameo wordt constant groter, maar hier zijn een paar hoogtepunten die we vanaf januari 2021 hebben opgemerkt:

Bekijk de Help-hub van Cameo als je meer vragen hebt.

Geschreven door Maggie Tillman.