(Pocket-lint) - Zoom zou naar verluidt zijn diensten willen uitbreiden tot buiten videobellen.

Er wordt beweerd dat het zijn eigen e-maildienst ontwikkelt, die al begin 2021 zou kunnen lanceren. Bovendien geven bronnen aan dat het een eigen kalenderapplicatie overweegt om de cirkel van online business tools te voltooien.

Het lijdt geen twijfel dat Zoom een geweldig 2020 heeft gehad, niet in de laatste plaats vanwege wereldwijde lockdowns en de overstap voor velen naar thuiswerken. Het is echter geen verrassing dat het zal proberen uit te breiden om relevant te blijven - vooral wanneer vaccins ons in de komende 12 maanden naar een of andere vorm van normaliteit kunnen terugbrengen.

Bronnen hebben The Information verteld over zijn plannen om een heel platform te vormen, niet alleen om videoconferenties te houden.

Ze zeggen dat de e-mailtechnologie een "volgende generatie" -ervaring zal bieden - niet alleen soortgelijke paden bewandelen als de momenteel beschikbare services. Het is ook vermeldenswaard dat zowel de vermeende e-mail- als agendavoorstellen zich in de "vroege stadia" bevinden en mogelijk niet resulteren in verhandelbare producten.

In de tussentijd geeft Zoom deze vakantieperiode een beetje terug , met een schrapping van de 40 minuten durende videogespreklimiet voor alle leden, inclusief degenen die er gratis gebruik van maken.

