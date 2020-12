Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - TikTok is de nieuwste app geworden die een jaarlijkse samenvattingsfunctie heeft toegevoegd, waardoor gebruikers enkele van hun favoriete videos opnieuw kunnen ontdekken.

De samenvatting wordt toegevoegd zodra gebruikers de nieuwste software van de app downloaden, waardoor ze een Spotify-achtige doorstart krijgen en een gepersonaliseerde verzameling clips waarmee ze de afgelopen 12 maanden bezig zijn geweest. Ook inbegrepen in dit pakket zijn "vibes", die zijn gebaseerd op het soort inhoud dat gebruikers het meest bekijken, evenals enkele statistieken over hoe vaak je hebt gereageerd, gedeeld en bepaalde berichten leuk vond.

TikTok-fans hebben toegang tot de nieuwe functie door op het pictogram in de For You-feed of op de banner in de sectie Ontdekken te tikken, en voor degenen die nog maar een korte tijd gebruiker zijn, wordt de lijst weergegeven enkele videos uit de eigen Top 100 van het bedrijf. Als u uw video toevallig deelt, wordt u ook beloond met een speciale badge.

De toevoeging is een nette manier voor gebruikers om terug te kijken op enkele momenten van entertainment uit een moeilijk 2020 - een jaar dat ook voor TikTok als bedrijf zijn eigen uitdagingen heeft gesteld. Hoewel het de afgelopen jaren snel is gegroeid - en momenteel op schema ligt om de grens van miljard gebruikers te overschrijden - is het ook verbannen uit India en kampt het met voortdurende problemen in de VS.

Natuurlijk wordt de negatieve pers die het ontvangt enigszins bestreden met functies zoals het jaarlijkse overzicht, aangezien videos deelbaar zijn - waardoor meer gebruikers worden verleid om zich aan te melden en deel te nemen - en bestaande gebruikers worden herinnerd aan de waarde van de app voor hen.

Geschreven door Conor Allison.