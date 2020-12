Een nieuwe Zoom-update ondersteunt Apple M1-gebaseerde Macs

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Zoom ondersteunt officieel Apple M1-gebaseerde Macs vanaf vandaag.

Zoom rolt een update uit voor Apple Silicon-gebaseerde Macs zoals de nieuwe MacBook Air, MacBook Pro en Mac mini die ervoor zorgt dat ze naadloos samenwerken met Zoom.

We hebben eigenlijk geen problemen gehad met Zoom op de M1 Macs die we hebben getest (na de 16.1-update naar MacOS Big Sur), maar een collega worstelde met geluidsproblemen en het verloor ook niet al te veel batterijduur. Dat was duidelijk met de Rosetta 2-codevertaler die Apple heeft ontwikkeld om niet-Apple Silicon-code uit te voeren.

Het is echter logisch dat Zoom native Apple Silicon-ondersteuning biedt met het aantal nieuwe Macs dat er nu is en met meer die in de lente zullen verschijnen. Zoom biedt een apart installatieprogramma voor Apple Silicon Macs, beschikbaar op de site van Zoom.

Ook in de nieuwe versie zijn verbeteringen in de ondersteuning van cloudcontacten, verbeteringen voor webinars, duidelijkere beveiligingsopties en andere bugfixes. Er zijn ook enkele verbeteringen voor degenen die Zoom telefonisch inroepen. U kunt de volledige release-opmerkingen lezen .

Zoom is absoluut een van de succesverhalen van 2020 in een verder somber jaar - en we hebben het inderdaad bekroond als onze tech van het jaar .

Geschreven door Dan Grabham.