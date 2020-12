Koop de uitstekende Ivacy VPN voor minder met deze geweldige kerstdeal

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Er gaat niets boven een VPN om uw digitale horizon te verbreden - een virtueel privénetwerk kan het veel gemakkelijker maken om op internet te surfen zonder u zorgen te hoeven maken over bewakings- en privacyproblemen, en kan u ook helpen toegang te krijgen tot inhoud die u anders moeilijk zou vinden vinden.

Ivacy is een van de allerbeste die er is, waardoor je snel en gemakkelijk je identiteit en locatie kunt maskeren, en nieuwe werelden van mogelijkheden opent, en om Kerstmis te vieren dit jaar heeft het een absoluut ongelooflijke uitverkoop, waarbij je 90% korting krijgt op de normale prijs en verhuur je haalt het op voor slechts $ 1 per maand. Lees verder om erachter te komen op welke manieren Ivacy u kan helpen.

Een van de meest bevrijdende aspecten van het gebruik van een VPN is dat je afscheid kunt nemen van het probleem van geo-vergrendelde inhoud. Het komt zo vaak voor dat een programma je wordt aanbevolen door een vriend, voor een streamingdienst zoals Netflix, en dan ontdekt dat je het programma niet echt kunt bekijken omdat het niet op de versie van het platform in jouw land staat.

Het overkomt ons ook de hele tijd op YouTube dat we video-aanbevelingen krijgen die ons confronteren met de waarschuwing dat "Deze inhoud niet beschikbaar is in jouw regio". Het is zo vermoeiend, en daarom is het zo briljant om Ivacy te kunnen gebruiken om eromheen te komen. Verander eenvoudig uw locatie met een tik, maak een keuze uit het brede scala aan opties van de VPN, en zo wordt u gemaskeerd en kunt u alle inhoud bekijken waartoe iemand uit dat land toegang zou hebben.

Het is echt bevrijdend en geeft je het gevoel dat je meer een burger van een digitale wereld bent, in plaats van alleen maar vast te zitten in de beperkte reeks opties die je zou moeten hebben. Bovendien heeft Ivacy een enorm scala aan VPN-servers om uit te kiezen, met meer dan 3.500 over de hele wereld . Dit betekent dat u nooit vast komt te zitten zonder een server om mee te doen op uw bestemming naar keuze.

Het is natuurlijk geweldig om te kunnen kijken wat we willen, maar het andere grote voordeel van het gebruik van een VPN is dat je je privacy terugkrijgt. Tussen cookies en trackers, zelfs als u de privé- of incognitomodus van uw favoriete browser gebruikt, laat u nog steeds een behoorlijke digitale voetafdruk achter, die bedrijven maar al te graag willen opzuigen.

Als je echter een VPN gebruikt, ben je voor de eerste keer volledig en volledig gemaskeerd - je IP-adres is vervormd en je locatiegegevens zijn een complete rode haring. Het betekent dat u kunt terugkeren naar de tijd dat u zich geen zorgen hoefde te maken over gepersonaliseerde advertenties, en weer vrij kunt browsen. U wordt niet gehinderd door trackers en kunt doen wat u wilt zonder dat een bedrijf over uw schouder meekijkt, precies zoals het hoort.

Ivacy houdt het echter ook ongelooflijk snel - je zult geen daling van je snelheden krijgen, ook al laat je alles via een VPN lopen, waardoor het naadloos te gebruiken is. Het is ook sneller dan een groot aantal concurrenten, zoals u hieronder kunt zien.

Natuurlijk kan een VPN op uw laptop erg handig zijn en u helpen bij het browsen en werken, maar Ivacy is verre van beperkt tot gebruik op uw desktop - het heeft apps die ook werken met smartphones en tablets om ervoor te zorgen dat u kan al uw apparaten beschermen.

Je kunt het op maximaal 10 verschillende apparaten met een lidmaatschap installeren, wat waarschijnlijk meer dan genoeg is voor de meeste mensen, en aan de slag gaan met privé browsen op het gebied van locatie-ontwijken, of je nu mobiel bent of niet. Er zijn ook handige extensies voor een heleboel verschillende webbrowsers, voor het geval u Ivacy liever per browser gebruikt.

Als dit allemaal overeenkomt met iets waarvan je denkt dat het je zou kunnen helpen in je dagelijkse leven, is er nooit een beter moment geweest om een Ivacy-lidmaatschap te krijgen - je kunt het nu voor slechts $ 1 per maand pakken, een gekke deal ter ere van Kerstmis.