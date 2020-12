Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Met Discord kunnen gebruikers op een laptop of pc groepsgesprekken voeren en delen wat er op hun scherm gebeurt. Nu introduceert het bedrijf dezelfde mogelijkheid voor smartphonegebruikers, zoals voor het eerst opgemerkt door XDA-ontwikkelaars .

Het enige dat u hoeft te doen, is de mobiele app op uw iPhone of Android-telefoon openen en beginnen met uitzenden. Je kunt alles op je scherm laten zien, net als de desktopclient, tenzij je een app opent die schermopname specifiek blokkeert, zoals Netflix en andere streamingdiensten.

Op een basisniveau is Discord een van de gemakkelijkste manieren om met je vrienden te communiceren via spraak, tekst en video. Als je Slack op de werkplek hebt meegemaakt, beschouw Discord dan als hetzelfde, alleen gericht op gamers en met veel meer functies. Het is multi-platform en kan overal worden gebruikt. Het is gratis te downloaden voor Windows, Mac, Android, iOS en zelfs Linux. U kunt het ook rechtstreeks in een webbrowser gebruiken zonder het zelfs maar te downloaden.

Met Discord kunnen vrienden met elkaar chatten, één-op-één of als groep via een server. U kunt het gebruiken om directe berichten naar vrienden te sturen, videogesprekken met hen te voeren, voicechat en natuurlijk scherm delen. Voor meer informatie over hoe de app werkt, bekijk hier onze uitgebreide uitleg .

De functie voor het delen van mobiele schermen van Discord wordt uitgerold vanaf 17 december 2020.

Geschreven door Maggie Tillman.