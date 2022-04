Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het concept van thuisworkshops is niet echt nieuw, maar het idee is de laatste jaren drastisch veranderd.

De dagen van dvd's met hulp van beroemdheden en get-fit-quick plannen zijn voorbij, nu professionals massaal naar YouTube, Instagram of on-demand diensten grijpen.

Een van deze diensten is Fiit, een fitnessplatform dat is ontworpen om je abonnement op de sportschool te vervangen en je te begeleiden via gepersonaliseerde plannen met cardio-, kracht- en rebalancing-werk.

Er valt echter nog veel meer te begrijpen over hoe deze thuisworkouts precies in hun werk gaan, hoe je vorderingen worden bijgehouden, wat je nodig hebt om te beginnen en - misschien wel de belangrijkste factor - hoeveel het allemaal kost.

Voor degenen die graag alles willen weten over Fiit en de overvolle, met bacteriën vergeven sportschool achter zich willen laten, laten we er eens goed voor gaan zitten.

We hebben al gezinspeeld op het bredere concept, maar laten we het hier nog eens overdoen.

In de kern geeft de Fiit app je toegang tot honderden lessen (meer dan 700, op het moment van schrijven, van bijna 40 trainers) in drie verschillende 'studio's' - Cardio, Strength en Rebalance. De lessen duren 10, 25, 40 of 60 minuten en de moeilijkheidsgraad is instap, beginner, gemiddeld, gevorderd of alle niveaus.

Als je een tv hebt waarop je van plan bent te trainen, kun je je iOS- of Android-apparaat aansluiten via een HDMI-kabel, of je kunt workouts casten via Apple TV, Chromecast, Amazon Fire TV, Sky Q of een Samsung smart tv.

Als je alles op de smartphone/tablet-app wilt houden - of op je laptop via de webapp - is dat ook een optie. Zo kun je workouts buiten uitvoeren, als je niet thuis bent of zelfs profiteren van de begeleiding van Fiit terwijl je in de sportschool bent.

Workouts kunnen handmatig worden geselecteerd door de verschillende filters en menu's te doorlopen, of je kunt beginnen met een van een aantal oefeningen die automatisch worden doorgegeven als je je aanmeldt voor een plan. U hebt dan de mogelijkheid om een compatibele tracker te koppelen (meer over de uitrustingseisen hieronder) en te wachten tot alles wordt geladen.

Elke workout van de Strength and Cardio-studio begint met een warming-up en eindigt met een cooling-down, met in het midden een paar blokken werk en een altijd dodelijke finisher. Uiteraard wordt u in elke fase afgestemd op de trainer.

De samenstelling van een les wordt per geval bepaald, maar je kunt elke lesindeling in de app bekijken voordat je begint - dat betekent dat je precies weet waar je aan gaat werken en hoe lang, en ook, wat iedereen het liefste doet, hoeveel rusttijd je krijgt.

De real-time feedback is echter waar Fiit echt in uitblinkt. Als je een compatibele borstband hebt (Fiit biedt die zelf aan via de Fiit Shop) of een Apple Watch, Samsung Galaxy smartwatch of een Fitbit smartwatch, wordt je hartslag tijdens het trainen op het scherm weergegeven en draagt deze, in het geval van cardiolessen, bij aan 'Fiit Points'. In het geval van krachttraining kan de borstband van Fiit (en de Wahoo Tickr X) ook je reps tellen voor elke oefening in een workout.

Deze twee dingen zijn in wezen maatstaven van uw inspanning tijdens de les en fungeren als referentiepunt voor uw vooruitgang en hoe u zich verhoudt tot andere gebruikers die de les hebben gevolgd.

Niet alle lessen hoef je op verzoek tegen jezelf te volgen. Fiit heeft ook een dagschema van 60 verschillende lessen waar je je voor kunt inschrijven, samen met andere Fiit-gebruikers kunt meedoen en zo je weg naar boven kunt banen in het live klassement.

Compatibele trackingapparaten - die hier allemaal worden opgesomd - zijn puur optioneel, maar om het maximale uit Fiit te halen, raden we je zeker aan om er een te kopen en deze te synchroniseren.

Op die manier kun je meedoen aan de ranglijsten voor de meeste reps of Fiit-punten die je in één les hebt verdiend, en kun je ook je gemiddelde hartslag in je profiel bekijken. De meest waardevolle tracker, zouden wij zeggen, is een borstband die ook reps kan bijhouden, omdat dit je een geweldig referentiepunt geeft wanneer je onvermijdelijk terugkeert naar oude lessen.

Dit geldt ook voor de uitrusting. De meeste krachtlessen vereisen halters, en sommige evenwichtherstellende lessen zullen beter zijn met yogablokken of banden, maar ze zijn niet elke keer nodig.

Natuurlijk, het hebben van wat apparatuur opent meer klassen voor u, met name, zoals we zeggen, als je meer gericht bent op kracht trainingen en plannen. Als je toch bezig bent, neem dan een klein oefenmatje mee om je knieën en ellebogen op te vangen; je zult ons dankbaar zijn als je meerdere rondes devil's press en burpees hebt overleefd.

Zodra je de Fiit-app hebt gedownload, je hebt aangemeld en je abonnement hebt ingesteld, ontvang je automatisch een gratis proefperiode van 14 dagen.

Als deze kleine testperiode u bevalt, kunt u kiezen uit twee verschillende Premium lidmaatschapsopties. Een van deze kost je $20 / £20 / €20 per maand, of je kunt dat halveren, in wezen, door te betalen voor een jaarabonnement in op whack ($120 / £120 / €120).

Met een lidmaatschap krijg je toegang tot meer dan 700 lessen en trainingsplannen, gericht op HIIT, krachttraining, yoga, flexibiliteit, ademhaling en nog veel meer. Zoals we in de vorige paragrafen hebben vermeld, geeft dit u ook toegang tot live statistieken en klassementen tijdens de workouts, zodat u uw vooruitgang in de loop van de tijd kunt volgen.

Fiit beperkt zich niet langer tot alleen basisapparatuur. De samenwerking met Assault Fitness heeft geleid tot nieuwe soorten lessen met een slimme, geïntegreerde loopband of airbike.

De aangepaste AssaultBike past zich aan Fiit's eigen metriek aan en stelt gebruikers in staat om Air Bike workouts te volgen, waarbij inspanning op de fiets, totale output, RPM en rep tracking allemaal een rol spelen in een nieuwe formule die prestaties laat zien in drie nieuwe soorten lessen - Metcon, Sprint en Endure.

De interactieve AssaultRunner-workouts (in de app gelabeld als Tread-workouts) volgen een vergelijkbaar pad, met dezelfde meetgegevens die via dezelfde drie soorten workouts worden bijgehouden.

Hoewel je basis Fiit-lidmaatschap en een paar dumbells je niet al te veel zullen kosten, zijn dit, zoals we hierboven hebben uitgelegd, serieuze trainingsapparaten. En ze kosten veel geld.

Ze zijn niet voor iedereen weggelegd, maar serieuze sporters kunnen er hun conditie mee op een hoger plan brengen. U kunt deze trainingen natuurlijk ook op een gewone loopband of stationaire fiets uitvoeren, maar dan krijgt u niet de connectiviteit.

De AssaultBike-pakketten beginnen bij $1.216 / £1.099, terwijl de basis AssaultRunner-apparatuur $3.872 / £3.499 kost.

Fiit was ooit beperkt tot het Verenigd Koninkrijk en Ierland, maar is nu uitgegroeid tot een wereldwijde operatie. De app kan nu in 175 landen worden gedownload - waaronder de VS, Canada en Australië - en het bedrijf biedt ook internationale verzending aan voor zijn borstbanden, die in GBP, USD of EUR kunnen worden gekocht.

Als je je wilt aanmelden - wat je op de Fiit-website kunt doen - wordt de betaling in GBP gedaan en vervolgens omgezet in je lokale valuta. Wie zich via de App Store van Apple aanmeldt, betaalt in de lokale valuta van zijn App Store.

Geschreven door Conor Allison.