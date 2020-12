Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het concept van het uitvoeren van trainingen vanuit huis is niet bepaald nieuw, maar het idee is de afgelopen jaren drastisch veranderd. Voorbij zijn de dagen van door beroemdheden ondersteunde dvds en plannen om snel fit te worden, nu vervangen door professionals die naar YouTube, Instagram of on-demand services gaan.

Een van deze services is Fiit, een app en fitnessplatform dat is ontworpen om uw sportschoolabonnement te vervangen en u te begeleiden bij gepersonaliseerde plannen met cardio-, kracht- en evenwichtsoefening.

Er valt echter nog veel meer te begrijpen over hoe deze thuistrainingen precies verlopen, hoe uw voortgang wordt bijgehouden, wat u nodig heeft om aan de slag te gaan en - misschien wel de belangrijkste factor - hoeveel het allemaal kost.

Voor degenen die graag alles willen weten over Fiit en de drukke, met bacteriën beladen sportschool achter zich willen laten, laten we erin springen.

We hebben al gezinspeeld op het bredere concept, maar laten we het hier eens over hebben. In de kern geeft de Fiit-app je toegang tot honderden lessen in drie verschillende studios: Cardio, Strength en Rebalance. Deze lessen zijn 10, 25 of 40 minuten durende uitstapjes, met de moeilijkheidsgraad gekwalificeerd als instapniveau, beginner, gemiddeld, gevorderd of alle niveaus.

Als je een tv hebt waarop je wilt trainen, kun je je iOS- of Android-apparaat aansluiten via een HDMI-kabel, of je kunt workouts casten of streamen via Apple TV, Chromecast, Amazon Fire TV of Sky Q.

Als je dingen op je smartphone of tablet wilt bewaren, is dat ook een optie - sluit gewoon niets aan en de klas rolt. Hierdoor kun je buiten trainen of zelfs profiteren van de begeleiding van Fiit terwijl je in de sportschool bent. Een beetje verslaat het hoofddoel, maar het punt is dat je deze trainingen kunt doen waar je maar wilt.

Trainingen kunnen handmatig worden geselecteerd door de verschillende filters en menus te doorlopen, of je kunt een van een aantal oefeningen starten die automatisch worden doorgevoerd als je een plan hebt. Je hebt dan de mogelijkheid om een compatibele tracker te koppelen (meer over de apparatuur hieronder) en te wachten tot dingen zijn geladen. Elke training van de Kracht- en Cardio-studio begint met een warming-up en eindigt met een cooling-down, en je zult de trainer in elke fase matchen.

Er zijn tal van verschillende structuren voor lessen, en je kunt elke uitsplitsing van elke les in de app bekijken voordat je begint - dat betekent dat je precies weet waar je aan gaat werken en voor hoelang, en ook, ieders favoriet, hoeveel rusttijd die je hebt.

De real-time feedback is waar Fiit echter echt uitblinkt. Als je een compatibele borstband hebt (Fiit biedt twee verschillende borstbanden die je via de Fiit Shop kunt kopen ) of een Apple Watch, Samsung Galaxy smartwatch of een Fitbit smartwatch, wordt je hartslag op het scherm weergegeven terwijl je traint en, Draag bij cardio-lessen bij aan Fiit Points. Voor krachtlessen kunnen de borstbanden van Fiit ook uw herhalingen tellen voor elke oefening in een training.

Deze twee dingen zijn in wezen maatstaven van uw inspanningsniveau tijdens de les en fungeren zowel als referentiepunt voor uw voortgang als voor hoe u zich verhoudt tot andere gebruikers die de les hebben gevolgd.

Ook hoeven niet alle lessen op aanvraag tegen uzelf te worden gevolgd. Fiit heeft ook een dagelijks schema van 60 verschillende lessen die je kunt boeken, samen met andere Fiit-gebruikers kunt verschijnen en je omhoog kunt werken in het live klassement.

Nadat je de Fiit-app hebt gedownload, je hebt aangemeld en je abonnement hebt ingesteld, ontvang je automatisch een gratis proefperiode van 14 dagen.

Als je geniet van deze kleine testperiode, heb je drie verschillende Premium-lidmaatschapsopties om uit te kiezen. Maandelijks betalen kost £ 20 per maand, driemaandelijkse betalingen zijn £ 45 per drie maanden en een jaarabonnement is £ 120.

Door lid te zijn, krijg je toegang tot meer dan 600 lessen en 20 trainingsplannen die zijn gericht op HIIT, krachttraining, yoga, flexibiliteit en nog veel meer. Zoals we in het vorige gedeelte hebben vermeld, geeft dit je ook toegang tot live statistieken en scoreborden tijdens trainingen, waardoor je je voortgang in de loop van de tijd kunt volgen.

Compatibele tracking devices - die allemaal zijn opgenomen hier - zijn puur optioneel, maar, om het meeste uit Fiit te krijgen, zouden we zeker aanraden te investeren in één en synchroniseren het op. Dat geldt ook voor apparatuur. Voor veel lessen zijn dumbbells, kettlebells, flexibele banden en dergelijke nodig, maar ze zijn niet elke keer vereist.

Natuurlijk biedt het hebben van bepaalde apparatuur meer lessen voor je, vooral als je meer gefocust bent op krachttrainingen en plannen. Terwijl je bezig bent, pak je een kleine oefenmat om je knieën en ellebogen te verzachten; je zult ons bedanken als het je lukt om meerdere rondes van duivelspers- en plankbewegingen te overleven.

Waar het ooit beperkt was tot het VK en Ierland, is Fiit nu uitgegroeid tot een wereldwijde operatie. De app is nu beschikbaar om te downloaden in 175 landen - waaronder de VS, Canada en Australië - en het bedrijf biedt ook internationale verzending op zijn borstbanden, die kunnen worden gekocht in GBP, USD of EUR.

Als u zich wilt aanmelden - wat u kunt doen op de Fiit-website - wordt de betaling in GBP afgeschreven en vervolgens omgezet in uw lokale valuta. Voor degenen die zich aanmelden via de App Store van Apple, wordt de betaling in plaats daarvan afgeschreven in de lokale valuta van uw App Store.

Geschreven door Conor Allison.