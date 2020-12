Ongelooflijk, deze 13 dingen bestaan niet

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Nepnieuws, vervalsingen en door AI gegenereerde inhoud. Het web staat vol met deze dingen.

Nu worden generatieve vijandige netwerken gebruikt om realistische dingen te creëren die niet zo goed bestaan. Er zijn er ook allemaal, sommige zijn ongelooflijk, sommige gek, allemaal zeker interessant.

We hebben er een paar verzameld voor uw plezier.

Deze kat bestaat niet

Katten. Je houdt van ze of je haat ze. Wat vind je van een kat die niet eens bestaat?

Deze door AI gegenereerde katten zijn redelijk overtuigend en zullen waarschijnlijk geen allergieproblemen veroorzaken, wat een bonus is.

Deze pony bestaat niet

This Pony Does Not Exist is een site met een kleurrijk raster van door AI gegenereerde ponyportretten die zijn gemaakt met Nvidias StyleGAN2-architectuur.

Met wat slimme tovenarij zijn deze wezens gemaakt, bijgesneden, geschaald en weergegeven in al hun glorie voor jouw kijkplezier.

Deze auto bestaat niet

Hier is een site die voertuigen genereert die nooit hebben bestaan . Allerlei rare en prachtige autos die je nog nooit op de weg hebt gezien en nooit zal doen.

Dit is echter zeker niet de beste op onze lijst. Klik een paar keer door en ververs de pagina en je zult een aantal echt vreemde machines op wielen zien.

Deze mensen bestaan niet

De mensen die je in deze verzameling afbeeldingen ziet, bestaan niet en hebben dat ook nooit gedaan. Ze zijn gemaakt door een generatief vijandig netwerk dat oorspronkelijk werd ontwikkeld door Nvidia en later door Phillip Wang werd gebruikt om This Person Does Not Exist te creëren.

Die site gebruikt in wezen kunstmatige intelligentie om willekeurig volledig kunstmatige en toch hyperrealistische portretten van mensen te genereren. Mensen die de planeet nog nooit hebben vereerd en toch vrij gemakkelijk naast je kunnen wonen.

Deze technologie is behoorlijk verontrustend als je bedenkt wat Inverse opmerkte tijdens het interviewen van de maker .

"In een samenleving waar afbeeldingen en afbeeldingen de standaard surrogaten zijn voor" bewijs ", zullen GANs ... binnenkort iedereen in staat stellen om" bewijs "te leveren dat elke denkbare persoon alles heeft gedaan wat denkbaar is ... Als voorbeeld, een snode acteur een GAN-gegenereerde video of afbeelding kunnen verspreiden die een nepgebeurtenis weergeeft om online op te zetten tot rellen, protesten of andere mogelijk gewelddadige reacties. "

Eng, maar het neemt niet weg hoe indrukwekkend deze technologie is.

Deze meme bestaat niet

Iedereen houdt van een goede meme. Dus waarom zou u kunstmatige intelligentie niet toepassen om nieuwe te creëren? Dat is precies wat ImgFlip heeft gedaan.

Deze meme bestaat niet is het resultaat en de afbeeldingen die door het systeem worden gegenereerd, zijn, nou ja, iets speciaals.

Deze stad bestaat niet

This City Does Not Exist is een indrukwekkende website met verschillende luchtfotos van steden die niet echt bestaan. En toch zien ze eruit als iets dat je zou vinden door door Google Maps te scrollen of uit een vliegtuigraam te turen. Land en zee komen in botsing met door de mens gemaakte constructies, allemaal gecreëerd door kunstmatige intelligentie.

Deze ogen bestaan niet

Deze lijkt misschien ongebruikelijk in vergelijking met de andere, maar het is eigenlijk best interessant.

De auteur / maker van This Eye Does Not Exist legt het mooi uit:

"Stel je voor dat je een soort visagist bent en dat je een nieuw merk voor oogmake-up moet bedenken. Maar je hebt een probleem, je hebt geen ideeën meer. Generatieve vijandige netwerken stellen je in staat dingen te maken die niet bestaan, laten we zeggen , fotos van ogen met make-up. Met dit algoritme kun je eigenlijk nieuwe dingen verzinnen ...

Het is goed om te denken dat generatieve vijandige netwerken voorgoed kunnen worden gebruikt. Evenals het creëren van nep-onzin uit de ether.

Deze kevers bestaan niet

Dit is een interessant project dat machine learning gebruikt om illustraties te genereren van kevers die niet echt bestaan. Dit is gemaakt met behulp van machine learning om duizenden illustraties te analyseren die al in het publieke domein zijn.

Geïnspireerd door beelden van zoölogie, plantkunde en archeologie, is This Beetle Does Not Exist zeker fascinerend en onderscheidt het zich van de anderen op deze lijst die bestaan als enigszins overtuigende beelden uit de echte wereld.

Deze schilderijen bestaan niet

Deze interessante toevoeging aan onze lijst neemt iets dat niet bestaat en verandert het in een fysiek ding dat wel bestaat.

Dit zijn kunstwerken gemaakt met Googles BigGAN (Generative Adversarial Networks) en vervolgens voor uw plezier afgedrukt en geverfd door Ganvas Studio .

Het idee is om het Ganbreeder- systeem van Joel Simon te gebruiken om je eigen kunstwerk te maken en vervolgens Ganvas Studio het te laten afdrukken.

Met Ganbreeder kun je afbeeldingen samenvoegen en AI gebruiken om iets geheel unieks te creëren - en ook een beetje raar.

Deze portretschilderijen bestaan niet

Art Breeder is een eigenaardigheid. Een site die nep-illustraties maakt met eenvoudige aanpassingen aan instellingen om aspecten ervan te wijzigen. De resultaten zijn raar, prachtig en zeker uniek.

Dit zijn voorbeelden van portretten die met deze technologie zijn gemaakt, maar anders niet zouden bestaan.

Deze landschapsschilderijen bestaan niet

Net als de portretten bestaan deze geschilderde scènes van kleurrijke en prachtige landschappen niet echt, maar zijn ze gemaakt met behulp van GANS en menselijke interactie.

Dit is geen Rembrandt

Dit lijkt misschien op een schilderij van meesterschilder Rembrandt, maar het is eigenlijk gemaakt door technologie.

Er zijn 400 jaar verstreken sinds Rembrandts laatste schilderij, maar kunsthistorici en technici zijn erin geslaagd om een mix van data en gezichtsherkenningstechnologie te gebruiken om 346 verschillende schilderijen van Rembrandt te analyseren.

Die gegevens werden vervolgens gebruikt om de typische geometrische patronen te identificeren die door de schilder werden gebruikt met de nadruk op bepaalde menselijke gelaatstrekken. Een 3D-printer werd vervolgens gebruikt om 13 lagen UV-inkt te schilderen om een realistisch schilderij te maken dat The Next Rembrandt zou vormen.

Dit schip bestaat niet

Derek Philip Au, maker van This Vessel Does Not Exist, legt de logica hiervan mooi uit:

"De geschiedenis van keramiek is er een van imitatie en reproductie.

De leerling verwerft de beheersing van het vak door herhaling en verbetert geleidelijk hun techniek. Geleid door een leven lang in het vaartuig te hebben gewerkt, onderzoekt de meester elk stuk dat door de student is gemaakt en gooit ze weg die ongeschikt worden geacht.

De vervalser maakt replicas en test ze op de markt. De kenner, geïnformeerd door tientallen jaren ervaring in het omgaan met antiek, beoordeelt de replicas. Degenen die als authentiek worden aangezien, worden verkocht en de vervalser maakt vervolgens nog overtuigender kopieën. "

Hier zijn GANs gebruikt om nepschepen te maken die vervolgens worden gegenereerd, beoordeeld en verbeterd. Het resultaat is een schijnbaar eindeloze verzameling vazen en vaten, allemaal gemaakt door kunstmatige intelligentie.

