Lime en Citymapper werken samen om het vinden van fietsen en e-scooters gemakkelijker te maken

(Pocket-lint) - Lime en Citymapper hebben aangekondigd dat ze samenwerken om het gemakkelijker te maken om Lime-attracties in een aantal steden wereldwijd te vinden.

Door de nieuwe samenwerking is het niet nodig om van app te wisselen, je kunt Citymapper gebruiken om te navigeren en die Lime-fietsen of e-scooters te vinden om die laatste fasen van je reis te voltooien.

Er zullen 21 steden bij zijn, verspreid over de VS, het VK, Europa en Australië:

UK Greater Manchester Londen

ONS Austin Chicago Cleveland Denver Los Angeles Seattle SF Bay St. Louis Washington DC

Europa Berlijn Brussel Düsseldorf Hamburg Lissabon Madrid Parijs Stockholm Wenen

Australië Sydney



In Londen wordt Lime nu opgenomen in Citymappers Super Duper Pass. De Super Duper Pass kost £ 40 per maand en geeft onbeperkt openbaar vervoer, toegang tot Santander-fietsen, £ 10 tegoed voor Gett- en Free Now-taxis - en nu tot £ 10 Lime-tegoeden per week. Dat geeft je een compleet pakket om door de hoofdstad te reizen.

In Londen zal het Lime-fietsen omvatten, terwijl de e-scooterproeven in het VK nog aan de gang zijn en nog een definitieve beslissing moeten nemen.

"We zijn verheugd om deze samenwerking met Lime te lanceren. Micromobiliteit verandert de manier waarop we door steden reizen, en COVID-19 heeft ervoor gezorgd dat alternatieven zoals fietsen en scooters een nog belangrijker onderdeel zijn geworden van onze stedelijke infrastructuur", aldus Alex Thomas, partnerschappen lead bij Citymapper.

"Gebruikers kunnen nu hun fiets- en scootertriproutes naast het openbaar vervoer bekijken in de Citymapper-app en vervolgens in realtime naar hun bestemming worden geleid met onze stapsgewijze routebeschrijvingen."

Geschreven door Chris Hall.