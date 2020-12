Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Zou je een TikTok van drie minuten willen kijken?

Momenteel zijn TikTok-videos maximaal 60 seconden, maar het bedrijf overweegt naar verluidt gebruikers de mogelijkheid te geven om langere videos op te nemen. Volgens social media-adviseurMatt Navarra , die een screenshot van een nieuwe update van de TikTok-app tweette, wordt de optie uitgerold om TikToks tot drie minuten lang te fotograferen. De functie bevindt zich blijkbaar in de vroege stadia en heeft nog steeds beperkte toegang.

Houd in gedachten dat een deel van wat TikTok zo uniek maakt, is dat de videos kort en krachtig zijn. Als je langere inhoud wilt, ga je naar YouTube of een ander platform. Zullen gebruikers door een For You-pagina die gevuld is met videos plotseling drie keer langer willen vegen? Dat is veel tijd, en we konden zien dat dat heel snel vervelend werd. Aan de andere kant kunnen videomakers, nou ja, creatiever worden.

Mensen houden niet van verandering, dus er zal ongetwijfeld veel kritiek zijn. Maar naarmate de tijd verstrijkt, zullen we er misschien allemaal aan wennen en de dagen van 60 seconden TikToks vergeten. Pocket-lint heeft contact opgenomen met TikTok voor meer informatie en zal rapporteren wanneer er meer wordt gehoord.

Raadpleeg onze handleidingen voor meer informatie over TikTok:

Geschreven door Maggie Tillman.