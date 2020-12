Addison Lee gebruikt what3words voor een nauwkeurigere taxi-bestelling

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Addison Lee heeft what3words overgenomen en integreert de intuïtieve technologie voor het vinden van locaties in zijn boekingstools om Londense passagiers of afhalers van bezorging nauwkeuriger te lokaliseren.

What3words genereert drie willekeurige woorden voor locaties van drie vierkante meter over de hele wereld. De hele wereldkaart is opgedeeld in die vierkanten en elk resultaat van drie woorden is uniek. Daarom kan een taxi die met deze woorden wordt geboekt, een passagier binnen het relatief kleine vierkantje lokaliseren.

De ontwikkelaar achter de technologie heeft eerder dit jaar ook zijn eigen app uitgebracht, 3WordGo , waarmee klanten een Uber kunnen boeken met behulp van dezelfde nauwkeurige locatiezoekservice .

Nu kunt u een what3words-locatie rechtstreeks in de Addison Lee-app of het online boekingssysteem invoeren, zodat een chauffeur precies weet waar u zich bevindt.

"Onder de miljoenen reizen en leveringen die we elk jaar doen, zullen er altijd een aantal zijn die extra details nodig hebben vanwege de prachtige schaal en complexiteit van Londen", aldus Liam Griffin, CEO van Addison Lee.

"Onze samenwerking met what3words geeft ons de extra nauwkeurigheid om onze klanten en leveringen op de juiste locatie te krijgen - of dat nu de juiste kantoordeuren zijn voor je sollicitatiegesprek of het cadeau voor de bezorgingang."

U kunt uw what3words-locatie hier online vinden , of via speciale apps voor iOS en Android .

Geschreven door Rik Henderson.